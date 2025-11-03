Alcalá (Sevilla) acoge el II Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas del 28 al 30 de noviembre

Reunión en el Consistorio de Alcalá (Sevilla) con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) será sede del II Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas, una cita que reunirá del 28 al 30 de noviembre a hermandades llegadas de distintos puntos del país.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con motivo de la próxima celebración, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada por la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha recibido en el Ayuntamiento al coordinador de Hermandades Franciscanas en la Provincia de la Inmaculada Concepción de la Orden de Frailes Menores (OFM), Fray Florencio Fernández.

Durante el encuentro, la regidora alcalareña ha destacado el compromiso del municipio con sus tradiciones y hermandades, "auténtico reflejo de la personalidad y las raíces de nuestros pueblos". Jiménez ha subrayado además la disposición del Ayuntamiento para colaborar con las hermandades, a las que ha tildado de "una parte muy activa y significativa de nuestra sociedad".

La programación del encuentro incluirá una misa inaugural presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, el viernes 28 en la iglesia del convento de Santa Clara de Asís. El sábado 29 se celebrarán diversas ponencias a cargo de Marcelino Manzano, delegado de Hermandades y Cofradías, y Enrique Ruiz, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra, así como una meditación dirigida por Fray Florencio Fernández.

El domingo 30, la Eucaristía de clausura estará presidida por Fray Joaquín Zurera, ministro de la Provincia de la Inmaculada Concepción, y culminará con una procesión con la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que partirá del convento de Santa Clara de Asís hasta la Parroquia de la Inmaculada Concepción, sede de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo del Perdón.

IMPULSO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO CON 'LA CIENCIA EN FEMENINO'

Por su parte, la Biblioteca Municipal de Alcalá de Guadaíra ha impulsado el taller teórico-práctico para alumnado de Secundaria 'La ciencia en femenino', una de las actividades que tiene como objetivo impulsar el aspecto cultural del espacio, más allá de las letras.

El taller, en el que han participado estudiantes del IES Leonor de Guzmán, ha tenido como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia e inspirar vocaciones científicas en igualdad. A través de experimentos prácticos y actividades interactivas, el alumnado ha podido acercarse a figuras como Marie Curie, Hedy Lamarr, Margarita Salas o Rosalind Franklin, descubriendo su legado y experimentando con fenómenos como reacciones químicas y electricidad.

El delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha subrayado que la biblioteca, con más de 100.000 usuarios anuales, se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para el conocimiento, con servicios que trascienden el préstamo de libros o las salas de estudio.

En el último curso, el centro organizó 387 actividades de dinamización cultural, 212 dirigidas a adultos y 175 a menores, además de mantener 8 clubes de lectura en distintos idiomas con más de 150 participantes.