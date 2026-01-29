Alcalá (Sevilla) acoge este sábado el Campeonato WBC Latino Internacional y el nacional del peso Gallo de Boxeo

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez. Imagen de archivo. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá este sábado, 31 de enero, a las 18,00 horas, en el Pabellón Plácido Fernández Viagas una cita con el boxeo con el Campeonato WBC Latino Internacional y el Campeonato de España del peso Gallo de Boxeo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la cita despierta "gran interés en la población" por la participación de dos boxeadores locales Óscar Díaz 'Toro' y Alberto Márquez 'Rayito' que se disputarán los títulos con experimentados contrincantes.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Deportes, Pedro Gracia, han visitado a los deportistas y departido experiencias con los campeones y los menores que entrenan en este deporte, una disciplina donde se insiste el respeto y superación a través del deporte.

De hecho, paralelamente a esta cita, el domingo 1 de febrero sobre el mismo escenario del pabellón Plácido Fernández Viagas (a partir de las 10 horas), llega la I Copa Alcalá Boxeo y Forma Scholl Boys, con la participación de los chicos del Club Impacto, junto a deportistas de otros clubes de la provincia. Además, se ofrecerán exhibiciones de los clubes de deportes de contacto de Alcalá como Taekwondo Nervio Alcalá, Shiaolin OSBO - DO SPORT, Genshindo - Kan Alcalá (Kárate) y CD Qalat (Kick Boxing).