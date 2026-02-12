Alcalá (Sevilla) acoge desde el sábado la final del concurso de agrupaciones del Carnaval y la fiesta del hornazo

Los alcalareños abarrotan el centro con motivo de la Fiesta del Hornazo que se celebra en Carnaval, en foto de archivo. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra vivirá este fin de semana momentos clave de su Carnaval con la Gran Final del XXXVIII Concurso de Agrupaciones el sábado, 14 de febrero, en el teatro Gutiérrez de Alba, a las 19.00 horas, y la fiesta del hornazo, que inicia las actividades de calle el domingo siguiente en la Plaza del Duque.

En la final actuarán las comparsas Sociedad limitada, El Patriota, La Juguetería y ¡Culpable¡, así como las chirigotas Los que salen por la noche, Los malarecogía, Oma no me esperes pa almorzar y Los cotillas. La Gran Final la abrirá la comparsa de Cádiz El Manicomio, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

El domingo comenzará el carnaval de calle con la fiesta del hornazo, tradición singular de la ciudad en la que a las actuaciones de las agrupaciones locales fuera del teatro, se une el reparto de los 'hornazos', pieza de pan horneada rellena de chorizo. La cita será a partir de las 12 horas y este año la fiesta se trasladará a la Plaza del Duque, la Plaza de los Pintores Paisajistas, y El Perejil.

En estos enclaves habrá actuaciones de las agrupaciones locales que se suman a la fiesta y la actuación de la comparsa gaditana 'Los Locos' conocida como La Cantera. Para este evento, en la Plaza del Duque, se ha previsto un servicio de limpieza especial previo y a posteriori para que el lunes amanezca la zona totalmente limpia y recogida.

Igualmente, se ha contemplado servicio de restauración en barra y aseos portátiles, además del plan de evacuación para los dispositivos sanitarios, con zonas restringidas al tráfico, y áreas libres para el tránsito de público.

Por otro lado, el sábado 21 de febrero se desarrollará el Gran Desfile de la Ilusión con un recorrido que parte desde la Avenida de la Constitución (17,00 horas) hacia Barrio Nuevo, Plaza Paraíso, La Plata, Cervantes, Plazuela, calle Mairena, Barrero, Santa Ana, Antonio Mairena, Cruz del Inglés, Arahal, Santa Lucía, Sauce, Naranjo, Álamo, Tren de los Panaderos, Arriero, para llegar al recinto ferial y finalizar en la Caseta Municipal (20,45 horás) donde habrá una fiesta fin de desfile con la actuación de la Chirigota del Peluca 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos' sobre las 23,00 horas.