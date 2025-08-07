Alcalá (Sevilla) concede la licencia de obra a Veralia para una planta solar con una inversión de 1,7 millones

Factoría de la empresa Veralia en de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha concendido la licencia de obra a la empresa Veralia para ejecutar la infraestructura de servicio a la industria, consistente en una planta solar fotovoltaica de autoconsumo en sus instalaciones de la carretera Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas kilómetro 5,5. El proyecto contará con una inversión empresarial de 1.756.289 euros.

Según una nota de prensa del Consistorio, esta planta de autoconsumo tendrá una capacidad de producción de 3,5 megavatios y supondrá un ahorro estimado de 980 toneladas de CO2 al año. Así, desde la Delegación de Urbanismo y Planificación Estratégica se ha impulsado la actualización del proyecto de intervención y se ha informado favorablemente el proyecto e inversión presentado por la empresa.

De esta forma, este proyecto tendrá como principal objetivo la mejora de la competitividad de la propia empresa, al favorecer la reducción de los costes energéticos, suponiendo una inversión directa en costes de ejecución material en la planta alcalareña de 1,7 millones de euros.

Esta inversión da paso al crecimiento de la producción y la carga de trabajo en la empresa Veralia, que está dedicada a la fabricación de productos de vidrio para uso alimentario con una "notable" proyección internacional.

El Delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha declarado que Alcalá de Guadaíra "mantiene una firme apuesta por el desarrollo industrial responsable y por la sostenibilidad ambiental, colaborando activamente con Veralia en el procedimiento de concesión de licencia".

Asimismo, ha explicado que el proyecto representa un "claro ejemplo" del modelo de ciudad que impulsan. Ha calificado a la región como "comprometida con la transición energética, que apoya al tejido industrial local y promotora del uso de energías limpias para un desarrollo más sostenible".

Desde el Ayuntamiento han destacado además el "impacto positivo" que tendrá la iniciativa en términos de economía local. "Con esta actuación, Alcalá de Guadaíra continúa consolidándose como un referente en Andalucía en materia de desarrollo industrial sostenible, integrando la innovación energética con el impulso económico y la protección del medio ambiente", han concluido.