Alcalá (Sevilla) conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín el de la Paula con un cartel "de lujo"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Alcalá conmemoró este pasado sábado el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Fernández Franco, más conocido como Joaquín el de la Paula, con la celebración del XLV Festival Flamenco que lleva su nombre y figuras "que brillaron sobre el escenario" tales como María Terremoto, Pedro el Granaíno, Rubito Hijo y el bailaor alcalareño David Pérez junto a "grandes guitarristas y percusionistas" que rindieron homenaje al "maestro de la soleá" de Alcalá.

En una nota, el Ayuntamiento ha destacado que fue "una noche de arte", a los pies del Castillo que contó con la presencia del delegado de Cultura, Christopher Rivas, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y la delegada de Sostenibilidad, Luisa Campos junto a otros miembros de la corporación municipal.

Christopher Rivas explicó que "el cante sincero y austero de Joaquín el de la Paula marcó un antes y un después en nuestro flamenco, influyendo en generaciones de artistas que vieron en su manera de decir el cante una verdad esencial. Porque Joaquín no fue solo un cantaor sino un símbolo, un estilo y una manera de entender la vida".

La nieta del precursor de la soleá de Alcalá, Iniesta Fernández Granado recogía de manos del delegado de Cultura el trofeo conmemorativo, una creación original del escultor Antonio Polo realizada en aluminio con elementos grabado en color negro y que representa una simplificación geométrica de una torre del Castillo, entorno en el que nació Joaquín, y sobre ella una silueta con el rostro del cantaor y una letra de su creación que dice: 'Como vienes de Alcalá/ en vez de llamarte Carmen/ yo te llamo soleá'.

El público se entregó en cada una de las actuaciones "con el alma llena de compás y el corazón latiendo a golpe de quejío" en un Festival Flamenco que cumple ya su 45 edición y con el que se abre paso el otoño flamenco en Alcalá de Guadaíra y continúa el amplio programa organizado por el Ayuntamiento.

El mismo comenzó el pasado mes de junio con el Festival Manolito el de María y diversas actividades culturales conmemorativas del 150 aniversario del de la Paula como la ruta de la soleá entre otras, y al que le sigue el concierto de Argentina con su espectáculo "Flamenco por Cantaora", el 16 de noviembre, en el Auditorio Riberas del Guadaíra y la programación de la peña flamenca La Soleá con su XXXII Concurso de Cante.