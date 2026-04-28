Alcalá (Sevilla) destaca la utilidad del Cecop en la localidad: "Da respuesta a escenarios cotidianos y emergencias"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el Cecop de la localidad - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha destacado este martes el funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa, Movilidad, Seguridad y Emergencias de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (CECOP), situado en el Complejo San Francisco de Paula, donde actualmente se encuentra la Jefatura de la Policía Local hasta que finalicen las obras de las instalaciones de la nueva Jefatura.

En una nota remitida por el Consistorio, Jiménez ha subrayado que el principal objetivo del mismo es dotar a la ciudad de una nueva herramienta, desde la que ofrecer a la ciudadanía un conjunto de nuevos servicios estructurados en torno a la seguridad ciudadana.

"Se trata de una herramienta útil, dinámica, con capacidad de dar respuesta tanto a escenarios cotidianos, como ante situaciones de emergencias, al mismo tiempo que potencie y proyecte la imagen de la ciudad, como una de las ciudades más seguras de nuestro entorno", ha apostillado.

Con la puesta en marcha del Cecop, se pondrán en marcha servicios como los puntos S.O.S. de atención a la ciudadanía en la vía pública en tiempo real. Además, pretende favorecer una mayor eficiencia en la toma de decisión sobre la asignación de los recursos, gracias a la información que ofrecen los sensores ópticos en tiempo real, una movilidad sostenible y predictiva mediante la monitorización de entradas y salidas de vehículos a la ciudad, herramientas ADG Viogen.

Con la finalidad de incrementar los espacios sensorizados, por parte del Ayuntamiento se plantea un nuevo equipamiento en otras plazas y viales de la ciudad, priorizando las bolsas de aparcamiento en superficie, así como parques públicos y nuevos equipamientos municipales como puedan ser la pista de atletismo de los Cercadillos, carril bici, Centro de Interpretación del Castillo, etc, llegando a un total de 210 sensores.

En este sentido, la edil ha resaltado que "gracias a las infraestructuras existentes, se podrán sostener estos nuevos servicios que irán incorporándose al catálogo actual con el fin aportar valora añadido a la ciudad".