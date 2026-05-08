Alcalá (Sevilla) entra en la Ruta de Blas Infante con un recorrido vinculado a la vida de Blas Infante

Imagen de la presentación de la Ruta de Blas Infante. - AYTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido este viernes la presentación oficial de la Ruta de Blas Infante y el Regionalismo Andaluz, una iniciativa cultural y patrimonial que suma desde hoy a la localidad alcalareña al itinerario andaluz vinculado a la figura del Padre de la Patria Andaluza y al movimiento regionalista.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el acto, celebrado en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, ha estado presidido por el responsable municipal del Área de Identidad, Christopher Rivas, junto a las delegadas de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Luisa Campos y de Igualdad, Abril Castillo y ha contado con la presencia de responsables institucionales.

Del mismo modo, han estado presentes delegados culturales y patrimoniales de las diez ciudades andaluzas que integran actualmente esta red: Archidona (Málaga), Cantillana (Sevilla), Casares (Málaga), Castro del Río (Córdoba), Coria del Río (Sevilla), Isla Cristina (Huelva), La Puebla del Río (Sevilla), Manilva (Málaga), Peñaflor (Sevilla) y, desde ahora, también Alcalá de Guadaíra.

Tras la asamblea celebrada durante la jornada, se ha presentado oficialmente la ruta que aporta Alcalá de Guadaíra, un recorrido por hechos y espacios vinculados a la vida personal, profesional y política de Blas Infante y de algunos de sus colaboradores.

Según ha explicado Rivas, este año, en el que se cumplen 140 años del nacimiento de Blas Infante, han presentado esta iniciativa que "responde al compromiso con la historia y la identidad para hacer justicia a las huellas del regionalismo en Alcalá".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "una cita que recoge año tras año cada vez más seguidores por su interés para el pasado y el presente de Alcalá y sus señas de identidad, ya que combina historia, patrimonio, cultura, memoria y turismo".

Tras visualizar un vídeo explicativo realizado por el productor alcalareño Rafael Portillo, el técnico responsable del desarrollo de la Ruta, el arqueólogo Enrique Domínguez, ha detallado el recorrido de la misma interconectada en 10 puntos de la ciudad, comenzando por el Hotel Oromana, de ahí a la Casa Talavera en la calle Bailén, para continuar hacia el Teatro Gutiérrez de Alba, el Ayuntamiento y la Plaza del Duque, villa Esperanza, plaza del Derribo, el colegio Pedro Gutiérrez, La Plazuela hasta llegar a la Casa de la Cultura y de ahí al Parque Blas Infante.

El arqueólogo municipal, Enrique Domínguez ha incidido en que se trata de una ruta extensa, peatonal e interconectada que une "la identidad de Alcalá de Guadaíra con el regionalismo, el andalucismo y la figura de Blas Infante".

Por su parte, el presidente de la Ruta de Blas Infante y también alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha expresado su satisfacción con la incorporación de Alcalá de Guadaíra y se ha mostrado seguro "que viene a dotar de impulso esta Ruta, el legado de Blas Infante y a dar visibilidad a todos los municipios que formamos parte de la misma".

Tanto la presentación como la puesta en marcha de esta Ruta, forman parte de la III edición de las Jornadas de Cultura Regionalista, que se están desarrollando en la ciudad hasta el próximo 16 de mayo con una programación diversa integrada por conferencias, presentaciones de libros y citas musicales.

No obstante, y por motivos meteorológicos precisamente la actividad "Ruta de Blas Infante y el regionalismo Andaluz" visita guiada prevista para este sábado 9 de mayo ha quedado aplazada hasta nuevo aviso.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra desde distintas delegaciones como Cultura, Patrimonio y Turismo, ha colaborado en un profundo trabajo de investigación sobre la historia y la identidad alcalareña que ha dado como resultado un informe que se remitió a las autoridades competentes, la organización de la propia Ruta, la Fundación Blas Infante, y el Centro de Estudios Andaluces.

En el informe se recogen hitos muy concretos de las vivencias personales, laborales y culturales en torno a la historia de Blas Infante, pero especialmente sobre el movimiento y activismo político que se generó, en el que Alcalá "tuvo un papel destacado".

La primera prueba, sería la tumba de Mario Méndez Bejarano junto a la entrada principal del Cementerio de San Mateo de Alcalá de Guadaíra. Pensador andalucista, amigo personal de Blas Infante y figura clave en el Centro Andaluz. Existen pruebas documentales de los vínculos de Méndez Bejarano con Alcalá.

Éste cedió parte de su colección literaria personal a la biblioteca de Alcalá y el Ayuntamiento de la época le cedió una parcela funeraria a perpetuidad donde descansan sus restos. Su figura debió ser muy popular, dado que incluso tiene una calle junto al teatro Gutiérrez de Alba.

Pedro Vallina, también con su nombre en el callejero alcalareño, fue un médico colaborador político de Blas Infante, "activista imprescindible en la historia del andalucismo", que vivió en Alcalá y participó junto a Infante en las históricas elecciones de 1931.

También existe documentación de la presencia de representantes municipales de Alcalá en la Asamblea de Antequera de 1883 y en la posterior de Córdoba de 1931, siendo Alcalá también sede de una agrupación de la Junta Liberalista.

Paralelamente, son visibles otras pruebas de movimientos ecologistas y culturales ligados al andalucismo, como las placas de cerámicas en defensa de los animales sufragadas por el propio Blas Infante que aún decoran los muros del Ceip Pedro Gutiérrez, uno de los múltiples edificios de Alcalá de la arquitectura regionalista.