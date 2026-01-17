Alcalá (Sevilla) impulsa la investigación y difusión del patrimonio subterráneo para su protección y conservación

Conferencia 'Santa Lucía: El corazón hídrico de la Alcalá romana' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este sábado que ha retomado los trabajos de investigación y documentación de su patrimonio subterráneo, centrado en las galerías históricas de conducción de aguas, con el objetivo de proteger y conservar estos bienes como parte de la identidad de la ciudad. La iniciativa se ha presentado en la conferencia 'Santa Lucía: El corazón hídrico de la Alcalá romana', celebrada en el Museo de la ciudad.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha destacado que estos trabajos refuerzan el compromiso del Consistorio con la investigación, documentación y difusión de este patrimonio invisible, "uno de los grandes tesoros históricos e identitarios de la ciudad".

La conferencia ha contado con la participación de especialistas como Francisco Javier Gutiérrez Torres, Eduardo Jiménez Jiménez, Antonio Moreno Rueda, Marco Alexis Portillo Ortega y Vicente Romero Gutiérrez, así como de representantes municipales de Urbanismo, Planificación Estratégica y Medioambiente.

Según el Consistorio, históricamente, los manantiales alcalareños abastecían de agua a Sevilla a través de galerías subterráneas, acequias y acueductos, conocidos como los Caños de Carmona. Aunque existen numerosos estudios previos, el Ayuntamiento ha actualizado los trabajos sobre el tramo urbano entre Santa Lucía y el Adufe, sumándose a exploraciones anteriores.

El uso de nuevas tecnologías ha permitido avances en geolocalización, planimetría y captura de imágenes inéditas de zonas subacuáticas y de difícil acceso. Con un robot subacuático con 200 metros de cable y escaneado 3D, se actualizan los datos de manera segura, con un equipo formado por espeleólogos, arqueólogos e ingenieros.

Rivas ha resaltado que estas galerías subterráneas, junto con los históricos pozos o lumbreras, han marcado el urbanismo y la identidad local, influyendo en la ubicación de espacios verdes, la elaboración del pan tradicional de Alcalá y la proyección histórica de la ciudad como abastecedora de Sevilla. "Este patrimonio invisible forma parte de lo que hemos sido siempre y de lo que aún somos", subrayó, y añadió que el conocimiento de estos recursos es clave para fomentar la conservación y sensibilización ciudadana.