Alcalá (Sevilla) impulsa la restauración del altar de la Inmaculada Concepción con un presupuesto de 13.000 euros

El delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y las restauradoras, María del Carmen Cabeza Palacios y María José Cordero. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha informado que la restauración de las pinturas y la imagen que integran el altar de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Santiago el Mayor avanza gracias a la línea de ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial que cuenta con un presupuesto de 13.078 euros, impulsada por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha visitado los trabajos de restauración para comprobar el desarrollo de los trabajos que están llevando a cabo las restauradoras María del Carmen Cabeza Palacios y María José Cordero, quienes han explicado el proceso de intervención sobre las distintas piezas que conforman este conjunto artístico.

Durante la visita, Rivas ha destacado que "Alcalá va a recuperar las obras que componen este retablo para que pueda ser disfrutado por todos", subrayando además "el compromiso compartido para preservar y difundir el patrimonio como parte esencial de nuestra identidad colectiva". En este sentido, ha mencionado que los vecinos de Alcalá de Guadaíra "tendrán la oportunidad de conocer de cerca los avances y resultados de las distintas actuaciones de recuperación que se están llevando a cabo sobre elementos que engrandecen el patrimonio artístico de la ciudad".

Asimismo, el conjunto artístico objeto de la intervención está integrado por la imagen de la Inmaculada Concepción, titular del retablo y situada en la hornacina central del cuerpo principal. En concreto, se trata de una escultura de autor desconocido de 1,45 metros de altura, datada en la primera mitad del siglo XVII y adscrita al estilo barroco, restaurada hace décadas por Manuel Pineda Calderón.

En paralelo, el Ayuntamiento de Alcalá ha asegurado que junto a dicha imagen se restauran cinco pinturas sobre lienzo, entre ellas, la 'Presentación de la Virgen en el templo' de 120 por 58 centímetros, el 'Nacimiento de la Virgen' también de 120 por 58 centímetros, 'San José con el Niño' de 130 por 90 centímetros, siendo una copia del siglo XIX influenciada por la pintura de Murillo, especialmente representativa de la tradición pictórica sevillana decimonónica. Y, además, las pinturas de San Sebastián y San Roque ubicadas respectivamente en los laterales izquierdo y derecho del ático del retablo.

Por un lado, el Ayuntamiento ha manifestado que las obras presentaban un "estado de conservación deficiente" por lo que la intervención tiene como finalidad estabilizar los materiales que las componen, detener los procesos activos de deterioro y recuperar la lectura estética y material original de cada una de las piezas. De esta manera, ha subrayado que se realiza siguiendo los criterios de reversibilidad, mínima intervención y compatibilidad de materiales propios de la conservación-restauración del patrimonio.

Por último, en el caso de las pinturas, las actuaciones se adaptarán a las necesidades específicas de cada obra aunque en general contemplan labores de limpieza, consolidación de soportes, reparación de roturas, reintegración de pérdidas de tela, corrección de deformaciones y otros tratamientos de conservación necesarios para "garantizar su estabilidad y correcta preservación", ha concluido el Consistorio.