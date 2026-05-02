Alcalá (Sevilla) lanza una campaña y organiza sesiones informativas para el uso responsable y seguro del patinete

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lanza una campaña de concienciación sobre el uso responsable de los vehículos de movilidad personal, conocidos popularmente como patinetes. - AYUNTAMIENTO DE ALCALA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lanza una campaña de concienciación sobre el uso responsable de los vehículos de movilidad personal, conocidos popularmente como patinetes, en pro de la seguridad vial y personal y de acuerdo con la ordenanza de tráfico y normativas superiores, como el Decreto de la Dirección General de Tráfico que establece los requisitos obligatorios para su uso. La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, destaca la necesidad de esta campaña por la seguridad de todas las personas que comparten el viario público y de quienes utilizan vehículos de movilidad personal.

La alcaldesa ha aplaudido la iniciativa de la Policía Local que "desde un primer momento, está realizando una labor informativa y didáctica para que se cumpla la normativa y, sobre todo, la circulación con este tipo de vehículos se desarrolle en condiciones de seguridad". Un agente de la Policía Local y un estudiante alcalareño protagonizan la acción promocional, dirigida a las personas usuarias en el municipio de los vehículos de movilidad personal (VMP), jóvenes en su mayor parte.

Este mes de mayo saldrá en medios de comunicación digitales y autobuses urbanos. Además, la Policía Local llevará a cabo sesiones informativas abiertas al público en la Casa de la Juventud, donde los agentes explicarán la normativa vigente de tráfico. Entre los aspectos clave destacan la inscripción del vehículo, el seguro obligatorio y el cumplimiento de las normas generales de circulación.

Las sesiones en la Casa de la Juventud están fijadas para el martes 12 de mayo (de 10,00 a 11,00), el miércoles 20 (de 10,00 a 11,00 y por la tarde de 18,00 a 19,00), y el jueves 21 (de 10,00 a 11,00). Son gratuitas y de acceso libre y está prevista la asistencia de alumnado de los IES de la ciudad.

El delegado municipal de Gobernación, Pedro Gracia, ha recordado que, al ser considerados como vehículos a todos los efectos, sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación y documentación como el resto de personas usuarias que circulan en vehículo por el viario y, específicamente, los usos y requisitos estipulados para los mismos. A esta campaña informativa, con un periodo transitorio para la obtención del seguro obligatorio, le seguirá la imposición de sanciones a los infractores según la normativa vigente.

Las normas de circulación estipulan que estos vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h, no pueden transitar por las aceras o zonas peatonales, ni transportar a más de una persona.

Queda totalmente prohibido el uso del móvil o auriculares y la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas. En cuanto a los requisitos obligatorios se encuentran el chaleco reflectante en condiciones de baja visibilidad y, por la noche, los catadióptricos (reflectantes), así como la luz delantera y trasera, el timbre y la matrícula, y uso del casco, recomendable homologado. La circulación de estos vehículos está prohibida por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías, así como por túneles urbanos.

Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros a través de la sede electrónica de la DGT y portar la etiqueta identificativa (matrícula) que se genera en el proceso. Con el certificado de inscripción, también se puede solicitar la contratación del seguro obligatorio del VMP. En caso de dudas la DGT dispone del teléfono 060 para atender a los ciudadanos.