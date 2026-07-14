Alcalá (Sevilla) ofrece una jornada de ciberseguridad a los menores de los talleres de verano de la Universidad Popular

Una integrante de Cruz Roja prueba unas gafas de realidad virtual en el taller de ciberseguridad dirigido a menores de la Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el proyecto cultural organizado por el Consistorio para potenciar el desarrollo personal de la ciudadanía, ha ofrecido este martes 14 una jornada de profundización en ciberseguridad a los menores que han acudido a los talleres veraniegos de la iniciativa local.

Según ha precisado el Ayuntamiento alcalareño en una nota, la lección ha contado con la colaboración de la Cruz Roja, a través de su programa 'Click_a' para reducir la brecha digital y mejorar las competencias digitales. Si bien los monitores han realizado grupos diferenciados por edades para "adaptar los contenidos a la infancia, sus demandas y necesidades", todos los responsables han hecho énfasis en la "necesidad de apoyo y supervisión paternal", a la vez que en el uso responsable de las nuevas tecnologías.

En este sentido, los responsables han orientado a los menores "en varios frentes", desde páginas específicas "educativas y divertidas" donde encontrar un espacio seguro hasta debates sobre los pros y contras de Internet. De este modo, la Administración local ha detallado que los menores "han expresado sus gustos e intereses", así como intercambiado consejos sobre "qué les lleva a pensar si una página está adaptada para los menores" e incluso "señales sobre los engaños o peligros" al que se exponen al acceder a Internet, como la suplantación de identidad.

Por su parte, Cruz Roja ha destacado la importancia de concienciar a los menores y "muy especialmente a los padres" sobre estos asuntos, de manera que han divulgado consejos y herramientas a los progenitores para promover "responsabilidad ante el incremento del uso de las pantallas".

En contexto, las jornadas han contado también con actividades lúdicas relacionadas con las nuevas tecnologías, como juegos digitales y experiencias con gafas 3D para experimentar la realidad virtual que, según ha asegurado el Gobierno municipal, ha sido "una de las iniciativas que más ha divertido a los pequeños".

En suma, el Delegado de Educación, Pablo Chain, ha definido el taller de ciberseguridad como una de las actividades complementarias a los "talleres de cultura y ocio que divierten a los pequeños y suponen una ayuda a la conciliación familiar". Asimismo, los próximos encuentros serán protagonizados por la Policía local, la Nacional, el equipo de Bomberos, la banda de música y la escuela de ajedrez municipal, así como también plantearán excursiones por la ciudad y visitas al Museo, la Harinera del Guadaíra y el Parque de Oromana.