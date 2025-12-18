Alcalá (Sevilla) presenta su Plan Estratégico para el Turismo Sostenible tras recibir más de 64.000 visitas en 2024

El delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Alcalá, Christopher Rivas, en la presentación de un acto relacionado con el sector. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado municipal de Turismo en el Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla), Christopher Rivas, ha presentado el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la ciudad. Un documento que, tal y como ha explicado, "ayudará a ordenar un sector que está creciendo mucho en los últimos años de tal forma que, en 2024, fueron más de 64.000 visitas en algunos espacios y elementos patrimoniales de la ciudad".

El desarrollo de este Plan viene a construir, de forma ordenada, el futuro desarrollo de un sector "que está en auge" en Alcalá y que supone "un valor añadido en lo referente a nuestra identidad, cultura y patrimonio histórico y natural", ha añadido el edil en una nota de prensa del Consistorio.

En este caso, el Plan Estratégico para el Turismo Sostenible, a través de varios criterios, desarrollará esa planificación a medio y largo plazo con el objetivo siempre del cuidado de los elementos identitarios y recursos turísticos para coordinar todas las decisiones que se tomen desde la delegación y proyectar hacia el exterior, y dentro de la misma ciudad, una imagen coherente del sector turístico con un crecimiento ordenado.

Dicha estrategia constará de tres fases. En la primera de ellas se llevará a cabo la recogida de información y la elaboración de un plan de trabajo con la participación de agentes especializados en el sector, y agentes relevantes de este sector económico. La segunda fase, será el análisis y el diagnóstico de todos los elementos o espacios a mejorar y, para finalizar, quedará definido un marco estratégico con un diseño definido del modelo turístico de ciudad.

El citado plan se centrará en el desarrollo de un turismo sostenible y respetuoso con el entorno. Para ello, el delegado ha adelantado que "trabajarán en un documento que nos ponga en el camino con antelación y visión de futuro para optimizar todos los recursos turísticos". Rivas también ha destacado que "en Alcalá tenemos claro que queremos un modelo turístico que sume, que respete el entorno y que sirva para reforzar el turismo".

Rivas ha resaltado que "en un plazo estimado de seis meses desarrollaremos ese Plan Estratégico de Turismo, que servirá para marcar el futuro de un sector en auge y en crecimiento en la ciudad".