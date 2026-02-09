Alcalá (Sevilla) presenta su programación de teatro y circo para primavera con "obras de calidad" y precios accesibles

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Una "variada programación" de teatro y circo llega la próxima primavera a Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal y como ha presentado el delegado de Cultura, Christopher Rivas, quien ha resaltado que se trata de una programación planificada desde la delegación de Cultura con el objetivo de que los espacios escénicos de la ciudad acojan "obras de calidad y producciones de primer nivel y accesibles a todos los públicos", puesto que el precio fijado de las entradas oscilará "entre los seis y nueve euros".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la programación de Teatro y Circo de primavera 2026 se articula a través de tres líneas, tales como la programación propia de la Delegación de Cultura, la incorporación de producciones procedentes de la Red Andaluza de Teatros Públicos de Andalucía y del Circuito Provincial de Artes Escénicas (Cipaem).

Por su parte, Rivas ha señalado que, gracias a esta combinación, "Alcalá se reafirma como una ciudad presente en los circuitos públicos de las artes escénicas, y que también apuesta por la calidad artística, con propuestas con contenido y precios que facilitan el acceso al público".

De este modo, serán un total de cinco espectáculos los que se representarán de marzo a mayo entre el Teatro Gutiérrez de Alba y el Auditorio Riberas del Guadaíra. El primero de ellos será el día 13 de marzo con la obra 'Mahmud y no solo Mahmud', una pieza de circo y música basada en una historia real a partir del libro 'Partir para contar', de Mahmud Taoré y Brune Le Dantec.

La compañía Puntocero Company ha presentado este espectáculo en teatros y festivales de todo el país. La crítica ha destacado la fuerza del relato y la integración del circo y la música en directo. Una propuesta que viene de la Red Andaluza de Teatros, y que será en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 20,30 horas y con un precio de seis euros.

Asimismo, el 26 de marzo llega 'El bar nuestro de cada día'. Se trata de una comedia musical, protagonizada por Antonio Romera y en la que se combina el humor, canciones y relato para celebrar la vida desde lo cotidiano. Así, la compañía La Canalla ha girado este espectáculo por numerosos teatros y festivales, con una propuesta que viene de la Red Andaluza de Teatros, y que tendrá lugar en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 20,30 horas y con un precio de seis euros.

El 10 de abril será la pieza de teatro contemporáneo 'Contra Ana', basada en la autoficción, que aborda los trastornos de conducta alimentaria "desde una mirada íntima y valiente". Creada y protagonizada por Alma García, la obra fue reconocida con el Premio MAX 2025 al Mejor Espectáculo Revelación. Forma parte del programa de Cipaem y podrá verse en el Teatro Gutriérrez de Alba a las 20,30 horas y con un precio de seis euros.

El 8 de mayo, el público podrá disfrutar de 'Asesinato en el Orient Express', basada en la novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juanjo Artero, y ha recorrido con una "gran acogida de público muchos escenarios del país". Está dentro del programa Cipaem y se representará en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 20,30 horas con un precio de nueve euros la entrada.

El último de los espectáculos de esta programación será el día 17 de mayo con 'Música para Hitler', una obra basada en hechos reales que recrea un "episodio decisivo" en la vida del músico Pau Casals, reflexionando sobre el compromiso ético del artista frente al poder. Dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carlos Hipólito y Kiti Mánver, forma parte del Cipaem y se representará en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 20,30 horas con un precio de nueve euros la entrada.

Tras presentar la programación, Christopher Rivas ha destacado que con este nivel de espectáculos "apostamos por la cultura, porque es apostar por una ciudad activa, atractiva y viva, donde la creación, el público y la economía local se refuerzan mutuamente", al tiempo que ha señalado que "con espectáculos de este nivel, los alcalareños no tiene que irse a Madrid ni a Sevilla para disfrutar de Cultura de calidad".