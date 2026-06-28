Alcalá (Sevilla) refuerza su papel como destino de rodajes tras el reconocimiento a Andalucía Film Commission

El delegado municipal de Cultura y una técnica de Turismo del Consistorio de Alcalá, en Fitur, en foto de archivo - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra refuerza su papel como destino de rodajes tras el reconocimiento obtenido por Andalucía Film Commission como 'Mejor Film Commission' en la primera edición de los Premios Anillos de Oro, celebrada el pasado 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

Este premio pone en valor el trabajo que, desde hace más de dos décadas, desarrolla Andalucía Film Commission para promocionar la comunidad como escenario de rodajes nacionales e internacionales, una labor en la que participa activamente Alcalá a través de su Film Office, integrada en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, informa en una nota de prensa.

La distinción reconoce el esfuerzo coordinado de las más de treinta film offices andaluzas que facilitan el desarrollo de producciones audiovisuales mediante el asesoramiento, la búsqueda de localizaciones, la gestión de permisos y la coordinación con las administraciones locales.

En este sentido, Alcalá de Guadaíra se consolida como un municipio de referencia gracias a la singularidad de su patrimonio histórico, natural e industrial y a la implicación municipal para facilitar la llegada de rodajes.

Además, la Alcalá de Guadaíra Film Office figuró entre las candidaturas finalistas en la categoría de Mejor Film Commission / Film Office, un reconocimiento que evidencia el creciente protagonismo de la ciudad dentro del panorama audiovisual andaluz.

El delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, ha mostrado su satisfacción y alegría con este galardón "que es también un reconocimiento al trabajo que realizamos desde Alcalá como parte de la Red de Ciudades de Cine. Llevamos años apostando por convertir nuestro patrimonio, nuestros espacios naturales y nuestros paisajes en un atractivo para la industria audiovisual, ofreciendo un servicio cercano y eficaz a las productoras".

En tal sentido, el edil ha asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando para fortalecer este servicio como una herramienta de promoción económica, turística y cultural, "favoreciendo la llegada de producciones que generan impacto económico, proyectan la imagen de Alcalá de Guadaíra a nivel nacional e internacional y contribuyen a dinamizar el tejido empresarial local".