Alcalde de Aznalcollar (Sevilla) celebra haber salvado 250 cabezas de ganado: "estamos acostumbrados a los fuegos aquí"

El Alcalde de Aznalcóllar Juan José Fernández Garrido atiende al teléfono en el PMA del incendio de Niebla tras la llegada del fuego a su término municipal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha destacado este miércoles el traslado y salvamento de unas 250 cabezas de ganado ante el avance del incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), en una zona en la que ha justificado que están habituados a incendios por la falta de ganado. "Estamos acostumbrados a los fuegos aquí en esta zona", ha añadido.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha detallado que entre el ganado salvado por las labores de prevención hay "unas 60 vacas que se encontraban pastando en Charcofrío cuando las llamas alcanzaron el lugar durante la noche" y que actualmente se encuentran "sanas y salvas" en el municipio.

En este sentido, el regidor ha explicado que el incendio ya ha entrado en el término municipal y que durante la noche las condiciones del viento han favorecido el avance del fuego hacia la localidad. No obstante, ha asegurado que el núcleo urbano se encuentra "garantizado" y que "no existe en estos momentos un peligro inminente para la población".

Aun así, ha señalado que varias viviendas dispersas, situadas próximas a posibles focos han sido desalojadas por precaución, de manera que se ha alejado del fuego a ocho personas, de las que tres eran menores, aunque ha insistido en que "no se trata de una situación de peligro inmediato para el municipio". "Estamos acostumbrados a los fuegos en esta zona nuestra", ha manifestado el regidor, que ha recordado que Aznalcóllar se encuentra en un entorno de sierra, con zonas boscosas y abundante pasto.

En este sentido, ha destacado la importancia del conocimiento del terreno y de la coordinación con los servicios de emergencia para hacer frente a la evolución del incendio. Según ha explicado, los efectivos están trabajando para contener el avance de las llamas y actuar "rápidamente" sobre los focos secundarios, con el objetivo de evitar que puedan abrir nuevos frentes.

Del mismo modo, ha indicado que se han realizado trabajos con maquinaria en las inmediaciones de la carretera del Álamo, donde el fuego se encontraba a primera hora de este miércoles a aproximadamente un kilómetro, y se prevé que las llamas la crucen "en las próximas horas".

EVOLUCIÓN CONDICIONADA POR EL VIENTO

Asimismo, el alcalde ha explicado que la evolución del incendio está "muy condicionada por el viento", que durante la jornada anterior "sopló en dirección favorable para las labores de extinción", pero que durante la noche "comenzó a empujar las llamas hacia el municipio".

Pese a la situación, el regidor ha pedido tranquilidad a los vecinos y ha señalado que la principal afección que puede llegar al casco urbano es el humo o la ceniza. En este sentido, el municipio ha adoptado medidas preventivas debido a la presencia de ceniza en las calles y al empeoramiento de la calidad del aire.

La llegada de humo y ceniza ha llevado al Consistorio a cerrar las instalaciones de la piscina municipal y suspender las actividades recreativas, el campus de verano y las actividades acuáticas. Además, los menores fueron trasladados a una sala de juventud habilitada como alternativa para mantener las actividades.

El alcalde ha expresado asimismo su "pena" e "impotencia" por la magnitud del incendio y por los daños que está provocando en la sierra, los parajes naturales, la fauna y los animales. "Nunca nos esperábamos que tal magnitud iba a tener este incendio, que venga desde Niebla y llegara a Aznalcóllar", ha lamentado.

En esa línea, ha mencionado la "pérdida de la sierra", que ha definido como "nuestro pulmón", y ha advertido de que recuperar el entorno natural afectado "requerirá tiempo". "Nosotros nos levantamos aquí por la mañana y respiramos aire puro. Y ese aire, pues va a costar otra vez trabajo en volverlo a respirar", ha afirmado.

Por último, el alcalde ha agradecido el trabajo de los más de 600 efectivos desplegados en la zona, entre ellos la UME, Infoca, bomberos forestales, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y servicios sanitarios, así como la coordinación existente entre las distintas administraciones y los alcaldes de los municipios afectados.