El alcalde de Burguillos (Sevilla) niega que ordenase paralizar expedientes y avisa de una "parafernalia"

La fiscal le achaca una "orden directa y verbal" y ve prevaricación y él señala el papel de una funcionaria esposa del exalcalde del PSOE

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha celebrado este martes el juicio previsto contra el alcalde de Burguillos, el popular Domingo Delgado, por un presunto delito de prevaricación a cuenta de unas supuestas órdenes a funcionarios municipales para la paralización de la tramitación del cobro de diversas sanciones, tasas o impuestos; extremo que ha negado el primer edil asegurando que no ha ordenado suspender "ni un solo" expediente y que la denuncia se basa en una "parafernalia" de la actual esposa del exalcalde del PSOE.

Durante el juicio, la fiscal del caso, que en su escrito inicial de acusación reclama una condena a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, ha explicado que merced al testimonio de dos funcionarias del Ayuntamiento de Burguillos, el alcalde habría incurrido durante su primer periodo al frente del Ayuntamiento (entre 2011 y 2015, recuperando el poder en 2019) en un presunto delito de prevaricación al dar "orden directa y verbal" de paralizar diferentes expedientes, en concreto siete relativos a sanciones y otros diez que el primer edil habría mandado no tramitar por la vía de apremio cuando correspondía tal procedimiento para el cobro de las cuantías.

Frente a ello, y a preguntas de la fiscal, Domingo Delgado ha declarado durante la vista que "en absoluto" dio orden alguna de paralizar tales expedientes. "En mi etapa no se ha paralizado ni un sólo expediente", ha enfatizado, desgranando que en algunos casos, pesaba que la ordenanza municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas o tribunas "era inaplicable", extremo que según ha alegado refleja un informe de un arquitecto técnico municipal. "Ningún alcalde aplicó la ordenanza", ha asegurado, precisando que la misma se remonta "a 2002".

Al respecto, ha manifestado que tales expedientes de cobro "no eran válidos y no se podían llevar a cabo", mientras con relación a otros expedientes ha asegurado que tras dejar la Alcaldía en 2015 los mismos seguían "vivos" pero finalmente quedaron "prescritos a partir de 2017", en la etapa del anterior Gobierno local del PSOE, al que ha acusado de no hacer "nada" para materializar el cobro de dichos expedientes.

Además, Domingo Delgado ha señalado los casos de otros expedientes que contenían "errores", en especial uno "revocado" al ser dirigido contra un destinatario incorrecto.

LA MUJER DEL ANTERIOR ALCALDE DEL PSOE

Especialmente, ha esgrimido que las competencias de Urbanismo y Hacienda estaban "delegadas" en los ediles de su Gobierno local responsables de tales áreas; avisando de que una de las dos funcionarias en cuyo testimonio se sustenta la acusación "es la mujer del alcalde" socialista Valentín López, quien le sucedió en el poder en 2015 y quien habría denunciado el asunto.

Dicha mujer, según ha manifestado, "fue puesta a dedo en el Ayuntamiento" en los periodos previos del PSOE al frente del mismo y "no estaba capacitada" para la labor que tenía encomendada, lo que le ha llevado a señalar su "imputación" por redactar informes precisamente de modo intencionado para "que se archivasen" los expedientes de cobro, según Domingo Delgado. Además, le ha achacado los "errores" previamente señalados en los expedientes.

Así, el alcalde ha tachado de "falso" el relato de dicha trabajadora municipal. "Nada demuestra esa versión", ha enfatizado, con relación a la "parafernalia" manifestada por dicha empleada municipal, que según ha insistido ha dado "graves problemas" porque es "un desastre".

A RAÍZ DE UN PLENO

El exalcalde socialista Valentín López, quien gobernó el municipio entre 2015 y 2019, tomando el relevo a Domingo Delgado, ha testificado de su lado que al comenzar a gobernar, el interventor y el secretario del Ayuntamiento no le "dijeron nada" de incidencias relativas a los expedientes de cobro, rememorando que las "irregularidades" fueron descubiertas a raíz de un pleno extraordinario celebrado a instancias del PP en septiembre de 2015, tras el cual los socialistas habrían indagado, pesando después el testimonio de la que luego sería su esposa y de otra empleada municipal sobre "la orden dada" supuestamente en su momento por Domingo Delgado de "paralizar" los mencionados expedientes.

"En los cajones", según ha asegurado, los socialistas localizaron "expedientes" respecto a los cuales el anterior Gobierno local del PP no había hecho "absolutamente nada", tratándose de expedientes correspondientes a las áreas de Urbanismo y Hacienda. Así, ha rememorado que denunció que el anterior alcalde "guardaba los expedientes o los paralizaba, hablando directamente con los funcionarios o a través de sus concejales", toda vez que en su momento la acusación particular se retiró de este procedimiento judicial.

Además, el exalcalde socialista ha llamado a "no poner en duda" el testimonio de su mujer como funcionaria pública por la relación conyugal que une a ambos, insistiendo en que la denuncia fue formulada merced "lo que los técnicos informaron" sobre dichas "irregularidades" y que el PSOE hizo "todo" lo posible para intentar cobrar los expedientes. El juez titular del Juzgado de lo Penal número siete, por cierto, le ha llamado varias veces la atención, avisándole en una ocasión de "contradicciones" entre sus respuestas a la fiscal y a la defensa de Delgado.