El alcalde de Coria (Sevilla) critica "apagones" de luz en el municipio por "segundo año consecutivo" en verano

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, ha criticado que, por "segundo año consecutivo", el municipio ha sufrido "apagones" de luz en verano como consecuencia de una avería en un centro de transformación.

Así lo ha señalado el alcalde en un comunicado en el que desde el Ayuntamiento de Coria han relatado este martes que, el pasado domingo por la noche, varios barrios del municipio "se quedaban a oscuras debido a un avería en un centro de transformación de Endesa, y así estuvieron casi toda la madrugada muchas de las calles" de la localidad.

El motivo era que el transformador "se había fundido debido a las altas temperaturas en el ambiente y al elevado consumo registrado", según ha expuesto el Ayuntamiento, desde donde han apostillado que "esta avería no es aislada, pues se vuelve a repetir una escena similar a la ya vivida el año pasado, cuando salió ardiendo ese mismo centro de transformación también por estas fechas".

"Este año no hubo incendio, pero las consecuencias para las viviendas han sido las mismas, a pesar de que Endesa había reformado esa infraestructura y sustituido el transformador", han lamentado desde el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Modesto González, ha considerado "intolerable" esta situación.

Así, el regidor ha puesto de relieve que "es el segundo año consecutivo que el mismo centro de transformación provoca apagones en el municipio, con las consecuencias que eso supone en los hogares corianos", y ha agregado que "a esto se le suma la temporada en la que vuelve a ocurrir, en julio, con una ola de calor y cuando más falta hace la energía, dejando a nuestros vecinos a oscuras, sin electrodomésticos y con alimentos que se pueden echar a perder después de horas sin luz".

El primer edil de Coria del Río ha denunciado que el municipio "no puede estar con la incertidumbre de si en tres días, una semana o un mes tendrán que pasar una nueva noche a oscuras". "Lo que pedimos es previsión y soluciones eficientes que perduren en el tiempo, no parches temporales que no garanticen la energía estable en nuestras calles", ha añadido en esa línea.

Ante la demanda de los vecinos por saber qué hacer en esta situación, el Ayuntamiento coriano les anima a "reclamar a Endesa, que es la empresa del suministro", a través de su compañía de seguros o por teléfono.