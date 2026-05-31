El alcalde destaca el "éxito" de la celebración de la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 y ha resaltado "el éxito de la celebración de la Copa del Mundo de Remo, en el que se ha puesto de relieve la capacidad de Sevilla para organizar grandes eventos de carácter internacional como el que hemos disfrutado este fin de semana".

"Un éxito indudable por el que hay que felicitar a todos los que lo han hecho posible, federaciones, internacional, española y andaluza, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Sevilla, en el que una vez más Sevilla ha brillado a gran altura y se consolida como la capital del remo del sur de España", ha añadido el alcalde, según ha indicado el Consistorio hispalense en una nota.

"Pocas ciudades en el mundo cuentan con un campo de regatas como nuestra ciudad, en pleno casco urbano, con unas infraestructuras deportivas, hosteleras y de comunicaciones como las nuestras y con una gran experiencia organizativa que convierten a Sevilla en una capital idónea para acoger grandes acontecimientos deportivos", ha concluido el alcalde.

En suma, la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 ha reunido en la ciudad a 499 remeros de 37 países del mundo que han competido en uno de los campos de regatas mejores del mundo, el Guadalquivir, más de seis kilómetros de aguas tranquilas que transcurren en pleno casco urbano de Sevilla.

SEVILLA ABRE EL CALENDARIO INTERNACIONAL

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 abre el calendario internacional de remo que culminará con los JJOO de Los Ángeles 2028, una prueba que ha devuelto a Sevilla al calendario internacional, tras haber acogido en 2013 el Campeonato de Europa. La Copa del Mundo de Remo, que se ha iniciado en Sevilla, cuenta con tres copas, Sevilla (29-31 de mayo), Plovdiv (Bulgaria, 12-14 de junio) y Lucerna (Suiza, 26-28 de junio).

Así, ha contado con más de 800 participantes, de los cuales 499 eran remeros de 37 países, y el resto, más de 300, técnicos y personal organizativo, 18 jueces internacionales y 25 jueces nacionales de apoyo, 170 voluntarios, y un equipo español que ha contado con una amplia representación sevillana con seis remeros --dos mujeres y cuatro hombres-- en cuatro tripulaciones, y los dos grandes clubes sevillanos, Real Círculo de Labradores y el Club Náutico.

La Administración local ha valorado la "gran cobertura mediática", con cien horas de retransmisión a través de doce cámaras y dos drones y con un impacto económico que ha dejado un mínimo de 3.500 pernoctaciones solo con las delegaciones, al tener que estar como mínimo cuatro noches, al que hay que sumarle el hospedaje del resto de colectivos --medios de comunicación, público, acompañantes, entre otros--.

Bajo este contexto, Sevilla ha sido hasta seis veces sede de grandes citas internacionales como la FISA Masters Regatta de 1999, la Copa del Mundo de 2001, el Campeonato del Mundo de 2002, el Campeonato de Europa de 2013 y ahora la Copa del Mundo de 2026, grandes pruebas en las que Sevilla ha cosechado una "gran experiencia" y ha demostrado "gran capacidad para organizar nuevas competiciones internacionales en el futuro".