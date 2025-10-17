El alcalde destaca la renovación del proyecto E-City Sevilla como un paso clave para la neutralidad climática

Firma del nuevo conveniode eCity Sevilla en el que han participado la Junta de Andalucía, Endesa, Sevilla TechPark y el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el proyecto E-City Sevilla, cuyo convenio ha sido renovado este viernes, constituye una pieza "fundamental" dentro de la Misión Climática de la ciudad y en el compromiso de la ciudad con los objetivos fijados por la Comisión Europea (CE) en materia climática, concretamente para que "Sevilla sea una ciudad climáticamente neutra antes de 2030". "Hoy podemos decir con orgullo que Sevilla avanza a paso firme en ese camino", ha subrayado el regidor.

Según una nota emitida por el Consistorio, durante la firma del nuevo convenio, impulsado de forma conjunta por la Junta de Andalucía, Endesa, Sevilla TechPark y el propio Ayuntamiento, el alcalde ha reiterado el compromiso con el acuerdo firmado en 2023 junto a las instituciones europeas, en el que Sevilla se comprometió a reducir un 84% las emisiones de gases de efecto invernadero, coordinando actuaciones en áreas como movilidad, energía, construcción y gestión de residuos.

El objetivo, ha explicado Sanz, es que Sevilla TechPark, un espacio de 200 hectáreas que alberga más de 575 empresas y entidades y cuenta con más de 31.000 trabajadores, se convierta en un ecosistema digital abierto, energéticamente autosuficiente, descarbonizado y sostenible.

Además, el alcalde ha detallado algunos proyectos concretos que se han llevado a cabo en esta línea, como la renovación integral del alumbrado de Sevilla TechPark, la firma del convenio de cesión de terrenos en La Cartuja para la construcción del nuevo edificio del Centro Común de Investigación (JRC por sus siglas en inglés, Joint Research Centre) de la Comisión Europea y la instalación de 350 puntos de recarga eléctrica en la vía pública.