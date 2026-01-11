El alcalde de Lora del Río (Sevilla) reclama un "endurecimiento de las penas" para los delincuentes reincidentes

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado. - AYUNTAMIENTO LORA DEL RIO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, ha remitido una carta a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la que reclama un "endurecimiento de las penas" para aquellas personas que sean reincidentes o multirreincidentes en la comisión de delitos.

El regidor loreño ha puesto como ejemplo reciente el caso de un vecino de Lora del Río que, presuntamente, habría cometido robos en el interior de más de 70 vehículos y que, tras ser detenido en un amplio dispositivo de la Guardia Civil y puesto a disposición judicial, quedó en libertad con cargos, según ha afirmado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, Enamorado ha señalado que "ha llegado el momento de exigir responsabilidades no a la Guardia Civil, ni a la Policía Local, ni a la autoridad judicial, sino al poder legislativo, para que promueva un mayor endurecimiento de las penas para estas personas que no muestran ningún interés en su reinserción social y que, además de provocar un grave perjuicio económico, están generando una creciente alarma social en los municipios".

Por ello, el alcalde ha solicitado al presidente de la FAMP, José María Bellido Roche, que haga extensiva esta petición al conjunto de los municipios andaluces, con el objetivo de "aunar esfuerzos y ejercer una mayor presión ante el Congreso de los Diputados para que se endurezca la legislación penal en los casos de delincuencia reincidente o multirreincidente".