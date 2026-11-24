Foro de Infraestructura y Vivienda en Sevilla - PP

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado la paralización de la conexión ferroviaria de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, así como las obras en el Puente del Centenario, como la "herencia socialista" y ha augurado de cara a las próximas elecciones previstas para este domingo 29 de noviembre un Gobierno "con prioridades más claras".

Durante su intervención en el Foro de Infraestructura y Vivienda, organizado por el PP de Sevilla, Sanz ha vinculado el "déficit de infraestructuras" que, a su juicio, "sufre" la ciudad con la "inacción" del actual Ejecutivo central.

"Imaginad lo que sería que a partir del próximo 29 de noviembre tuviéramos también un Gobierno del Partido Socialista en coalición. Un Gobierno que en ocho años no ha hecho nada por resolver este déficit de infraestructuras que tiene la ciudad de Sevilla. Ni financiación, ni proyectos que se han ido para otras ciudades", ha señalado.

Por su parte, el candidato número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Sevilla, Juan Bravo, también presente en el acto, ha destacado que "la SE-40 es el mayor ejemplo de un Gobierno de Sánchez que planifica sin calendario y sin decisión", al remarcar que "de los 77,6 kilómetros de la SE-40 sólo hay 38 en servicio, a un ritmo de menos de tres kilómetros al año".

Además, ha señalado que, de figurar en el nuevo Gobierno tras las elecciones generales, el PP pondrá en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras con el que se movilizarán, junto con el sector privado, más de 300.000 millones de euros en los próximos 15 años en autovías, Alta Velocidad y Cercanías, agua y energía.