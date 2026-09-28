El alcalde de Sevilla anuncia que la ciudad llegará a las 7.000 nuevas viviendas protegidas en 2031

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que la ciudad alcanzará las casi 7.000 viviendas protegidas en el año 2031.

En una intervención en el Foro ABC Azvi, ha apuntado que el Gobierno local ha llevado a cabo "la inversión más importante" en vivienda protegida en los últimos 25 años.

"Se trata de una inversión de más de 500 millones de euros que, si unimos a la inversión de 400 millones de euros de este periodo, a las 2200 viviendas protegidas que en estos momentos se están ya construyendo, estamos hablando de la inversión más importante en vivienda protegida en la ciudad de Sevilla de los últimos 25 años. Casi supera los mil millones de euros en ocho años", ha apostillado al respecto.

En concreto, ha apuntado al desarrollo de 1.500 viviendas protegidas promovidas en febrero de 2024, con una inversión de 400 millones de euros que al año siguiente se amplió a los 1.500 millones para la construcción de 2.202 viviendas.

Entre 2027 y el año 2031, se prevé alcanzar más de 4.500 viviendas protegidas, de ellas 3.165 directamente por Emvisesa.

"Dijimos que íbamos a acabar con la parálisis urbanística de Sevilla y que íbamos a empezar a afrontar el problema de la falta de vivienda en la ciudad de Sevilla y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no vendemos humo, nosotros nos dedicamos a hacer cosas", ha destacado el responsable.