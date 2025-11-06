El alcalde de Sevilla asegura que "están trabajando" en resolver los problemas de limpieza en algunos centros educativos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una atención a medios en el Patio de Banderas de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que el Consistorio "está trabajando" para resolver los problemas de limpieza en algunos centros educativos de la ciudad. Asimismo, ha defendido un aumento en el contrato de mantenimiento desde su llegada a la alcaldía y se ha mostrado "abierto" a reunirse con los sindicatos al respecto.

En una declaración a medios recogida por Europa Press en el Patio de Bandera por el anuncio de un estudio para expropiar una casa de la zona al Estado, el primer edil ha señalado que durante su mandato "se ha avanzado mucho" en las condiciones laborales de varias áreas del Ayuntamiento. Aunque ha reconocido que "no se ha conseguido resolver" el problema de limpieza en los centros educativos.

En esta línea, ha cifrado en dos millones y medio de euros el contrato para el mantenimiento de los 109 colegios públicos de la ciudad. "Lo siguiente que nos queda por resolver, que no termina de funcionar, es la limpieza, y en eso estamos ya trabajando", ha indicado.

Las declaraciones del alcalde llegan después de la petición de CSIF, junto a otros sindicatos, de intervención "directa y urgente" por parte de Sanz ante el "grave deterioro" en el servicio de limpieza de los centros educativos. En la nota destacaba la situación del CEIP Jacarandá , en el que el AMPA del centro denunciaba una "merma" en el número de trabajadores del operativo de limpieza, "pasando de los cinco adjudicados a tan solo dos".

CONTINÚAN LAS CONVERSACIONES PARA EL TRAZADO DE LA LÍNEA 3 DEL METRO

En paralelo, Sanz ha sido cuestionado por el trazado del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla y el posible tramo en superficie por el barrio de Bellavista. El alcalde ha remarcado "su compromiso" para seguir manteniendo reuniones con la Junta para "aligerar los plazos y mejorar el trazado".

El primer edil no ha descartado presentar una alegación y ha reseñado que "ahora Bellavista está en el proyecto", volviendo a hacer referencia al anterior trazado propuesto por el gobierno socialista en el que "no aparecía el barrio".

Por otro lado, Sanz ha indicado que las obras previstas próximamente en el entorno del Estadio de La Cartuja son "compatibles si sigue el Betis" más tiempo de lo previsto por los trabajos en el Benito Villamarín.