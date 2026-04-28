Alcalde de Sevilla asegura que las obras de ampliación de la Feria comenzarán este septiembre o en enero de 2027

Archivo - Detalle del ambiente del Real de la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este martes que las obras referentes al proyecto de ampliación de la Feria de Abril comenzarán este próximo mes de septiembre de 2026 o en enero del año 2027, tras llevar a cabo el procedimiento correspondiente a cualquier incitativa de esta tipología.

"Este proyecto va a salir", ha insistido el regidor en declaraciones a medios, si bien ha detallado que, tal y como relató este lunes durante el balance de la Feria de Abril 2026, la ampliación definitiva culminará en el año 2028, si bien en 2027 se instalarán algunas de las 220 casetas previstas.

"No sé si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas. A lo mejor en 2027 no están las 220, en el 2028 seguro. En el 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirle cuántas casetas va a haber", ha asegurado.

Así, ha detallado que el expediente del proyecto se tratará bien en la próxima Junta de Gobierno local, prevista para el 8 de mayo, o "como mucho" para la inmediatamente posterior, que se celebrará el próximo 15 de mayo.

"Tal como ese expediente vaya a la Junta de Gobierno empezarán los 30 días de exposición pública", ha afirmado Sanz. Tras la exposición pública, se procederá a la licitación del proyecto y, así, se adjudicará a la empresa correspondiente. Posteriormente, comenzará la obra.