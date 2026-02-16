Alcalde de Sevilla cifra en 40 millones el impacto económico del Maratón y defiende los parkings rotatorios del centro

Rueda de prensa del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha cifrado en 40 millones de euros el impacto del Maratón de la ciudad que tuvo lugar el pasado domingo 15 de enero. Una cifra que para el primer edil consolida al evento como "el cuarto más importante a nivel económico de la ciudad".

Así lo ha destacado Sanz en una rueda de prensa este lunes en la que ha señalado que 10.000 de los corredores de la prueba venían de fuera del país. Una carrera que ha sido retransmitida por 380 canales de televisión de todo el mundo para una audiencia de 800 millones de hogares.

También este fin de semana, en concreto el sábado, tuvo lugar en el exterior del Estadio de la Cartuja el festival Elrow XXL Carnaval. Un evento que el alcalde ha reconocido que provocó "llamadas a la Policía Local" debido al fuerte ruido.

Sanz ha señalado que el evento tenía licencia hasta las 3,00 horas y que ha sido el primero en pagar una tasa de evento a la Policía Local con un importe de 5.650 euros. Una cifra que "seguramente se revise al alza" debido a la afluencia de público.

Sobre el ruido, el alcalde ha indicado que se va pedir explicaciones a la gerencia del Estadio por las causas del problema con el sonido.

Asimismo, Sanz ha señalado que el retraso en la reapertura del servicio de alta velocidad "está generan un impacto económico" sobre la ciudad. Al respecto, ha pedido a la oficina de turismo de la ciudad un informe con los datos concretos de dicho impacto.

"MIENTRAS SEA ALCALDE, NINGÚN PARKING VA A SALIR DEL CASCO ANTIGUO"

En otro orden de asuntos, el alcalde ha vuelto a defender la vigencia de los parkings rotatorios del casco antiguo de la ciudad. "Mientras yo sea alcalde de Sevilla, ningún parque en el casco histórico va a salir del casco histórico de Sevilla", ha reafirmado el primer edil preguntado por una información adelantada por Diario de Sevilla sobre el rechazo de un informe de la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla sobre estos espacios.

"Yo le solicitaría a la Consejería de Medio Ambiente que instara a sus técnicos que no tramitaran tonterías. Esto que forma parte de la tramitación del mismo informe instó a la Consejería medio ambiente a que insta su técnico a que no transmiten tonterías", ha subrayado con rotundidad el alcalde.

Por otro lado, Sanz ha asegurado que "pronto habrá novedades sobre la Plaza de España" y ha insistido en que "mantiene su idea" de cobrar por entrar en el recinto "al igual que se acaba de hacer en Roma con la Fontana de Trevi".

"Sigo pensando que la Plaza de España debería de tener un instrumento de financiación extraordinaria que nos permita tener tareas de mantenimiento y restauración permanentes", ha remarcado.

Relacionado con el turismo, Sanz ha señalado que se está realizando un informe para "seguir limitando el uso de las viviendas turísticas en zonas saturadas". "Nuestro objetivo no ha cambiado, seguir restringiendo dentro de nuestras posibilidades, no es una competencia municipal", ha afirmado.