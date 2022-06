El alcalde de Sevilla condena el caso del cadáver de la mujer hallado en el río y pide esperar a "confirmación"

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha condenado este miércoles el caso del cadáver de la mujer encontrado entre unos juncos en el Guadalquivir, a la altura del barrio de San Jerónimo, que "todo apunta", según la Delegación del Gobierno en Andalucía, a que podría ser un nuevo episodio de violencia machista, lo que elevaría el número de víctimas en Andalucía en lo que llevamos de año a cinco. En España, son 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

En declaraciones a los medios, Muñoz ha lamentado este caso, "la primera víctima en Sevilla" en lo que llevamos de año, según ha remarcado, aunque ha pedido "esperar a la confirmación" tanto de la autopsia como de la investigación judicial, bajo secreto de sumario. Dicha autopsia tiene que determinar no solo la fecha de la muerte sino también si se trata, como todos los indicios apuntan, al cadáver de Virginia T.G., de unos 50 años y de nacionalidad boliviana, cuya desaparición se denunció el pasado 8 de mayo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido esperar al resultado de los trabajos, al tiempo que ha confirmado que el detenido por haber confesado los hechos cuenta con antecedentes por malos tratos sobre la víctima. La fallecida estaba registrada en el sistema Viogen de protección de víctimas de la violencia de género.

Sobre este particular, el delegado del Gobierno ha reconocido que "no tenemos un sistema que al cien por cien evite estos casos", porque, ha argumentado, "el miedo lleva a que no tengamos toda la información para hacer el seguimiento" de los casos. Ha hecho, por ello, un llamamiento a la concienciación social, especialmente, entre los más jóvenes, para que "no toleren" la violencia contra las mujeres.