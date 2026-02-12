Alcalde de Sevilla confirma el fin del asentamiento chabolista de Reina de los Ángeles tras el realojo de las familias

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la zona de Reina de los Ángeles del Polígono Sur. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento ha culminado este jueves la erradicación del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles, situado entre la calle del mismo nombre y la Avenida de la Paz, en el Polígono Sur.

El Ayuntamiento ha señalado que la última familia "ha sido realojada, "poniendo fin a más de tres décadas de infravivienda. El asentamiento arrancó en 1991 con 20 chabolas y, a la llegada del actual Gobierno municipal en 2023, la cifra ascendía a 24, según ha señalado el Consistorio en una nota.

En este sentido, el alcalde ha destacado que con este proceso "se cumple un compromiso con la dignidad de estas personas y la salud pública: hoy cerramos este asentamiento y abrimos una nueva etapa para los sevillanos que aquí vivían y para los vecinos del entorno".

"Entre 2021 y 2023 tan solo se desmontaron seis infraviviendas, mientras que en dos años y medio de mandato actual este equipo de Gobierno ha desmantelado 24. En tan solo dos años y medio hemos multiplicado por cuatro la cifra de realojos respecto a todos los años de mandato del anterior gobierno socialista", ha reafirmado.

El Ayuntamiento ha subrayado que ha trabajado "caso a caso" con las familias, "coordinando el realojo y activando un servicio municipal específico de atención continuada que acompaña antes, durante y después de la reubicación". Este dispositivo, puesto en marcha en 2024, refuerza a los Servicios Sociales con 12 técnicos de Integración Social y 2 coordinadores.

"Con una inversión de más de 1,5 millones de euros hemos reforzado el gran trabajo del personal municipal con las familias realojadas prevenientes de asentamientos chabolistas, instruyendo a sus miembros en hábitos domésticos, capacidades para gestionar la economía familiar, adquisición de competencias parentales, mediación vecinal y acceso a recursos sanitarios, educativos y laborales de sus nuevos hogares. Porque realojar no consiste solo entregar una llave: es garantizar una buena convivencia y un futuro próspero para estos vecinos", ha destacado Sanz.

El Consistorio ha confirmado que el actual solar de Reina de los Ángeles pasará a ser "provisionalmente" un aparcamiento de vehículos de Lipasam, en el que se albergarán, al menos, 5 baldeadoras, 15 barredoras, 5 camiones brigada, 9 motocarros, dos vehículos hidrolimpiadores y un un camión compactador, "dando un uso útil y ordenado al espacio".

Esta flota ocupa actualmente una explanada del Centro Deportivo Polígono Sur, del Instituto Municipal de Deportes (IMD); que "pasará a tener el uso deportivo que corresponde a este espacio".

Asimismo, el alcalde ha señalado que "seguimos avanzando con la misma hoja de ruta que hemos seguido en Reina de los Ángeles hasta eliminar el chabolismo en nuestra ciudad, dignificando la vida de estas personas, brindándoles oportunidades para una nueva vida en condiciones de habitabilidad, alejados de infecciones y con todas las garantías. Este es un paso más para reducir las desigualdades en Sevilla y mejorar la calidad de vida de nuestros barrios".