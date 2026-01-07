Alcalde de Sevilla define 2026 como "clave en la recuperación del patrimonio histórico" con Artillería o Casa Cernuda

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa y la delegada de Cultura, Evelia Rincón, en la Real Fábrica de Artillería - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha definido este miércoles al año 2026 como "clave en la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad". En este sentido, ha destacado los avances en proyectos como la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería, la Casa Cernuda, el entorno del Teatro Lope de Vega y la Fábrica de Vidrio.

"Una recuperación del patrimonio que va a dotar a Sevilla de la mayor red espacios culturales del sur de Europa permitiendo que nuestra ciudad se convierte en un gran referente cultural dentro y fuera de España", ha destacado Sanz en una comparecencia ante los medios en la Real Fábrica de Artillería.

El alcalde ha cifrado en 60 millones de euros el coste de la rehabilitación de edificios históricos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha publicado la licitación para el contrato de redacción del proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería. En concreto, en la Fundición Mayor y Menor y en el Taller de Herramientas para convertirse en espacios polivalentes.

El contrato tiene un valor de 201.700 euros, sin IVA, y tiene una duración estimada de 32 meses, según el pliego publicado en el Portal de Contratación consultado por Europa Press.

El objetivo de este proyecto es contar con espacios polivalentes para el Instituto de la Cultura y las Artes Escénicas del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) que se usen para el desarrollo de actividades como foros, congresos, exposiciones y muestras.

En este sentido, Sanz ha señalado que, desde el 1 de octubre han pasado por las exposiciones de este espacio 78.400 personas. "Ya se ha convertido en referente nacional tras acoger ópera, danza y exposiciones internacionales. Logrando posicionarse como el espacio de referencia para la cultura en Sevilla", ha subrayado el alcalde.

CASA CERNUDA, LOPE DE VEGA Y SANTA CLARA

Durante su intervención, José Luis Sanz ha hecho balance de actuaciones y proyectos en otros enclaves de la ciudad. Ha anunciado que "en breve" saldrá a licitación las obras de la Iglesia de San Laureano con 2,7 millones de coste.

En paralelo, ha destacado la puesta a punto de la Casa Cernuda. Sanz ha asegurado que las obras "estarán finalizadas en el primer trimestre del año". El Consistorio ha llegado a un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir importantes documentos y bienes que pertenecieron al poeta.

Además, ha indicado que el ICAS, "está trabajando ya" en el proyecto museístico de un edificio que "va a ser uno de los ejes centrales del Centenario de la Generación del 27". El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

Por otro lado, ha recordado la licitación de las obras de reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina, por un importe de 6.344.565 euros.

El espacio interior se reordenará con nuevos recorridos peatonales más amplios, zonas estanciales, áreas de sombra y una mejora integral de los jardines, recuperando y poniendo en valor elementos históricos hoy degradados. Se reforzará la vegetación existente y se incorporará nuevo arbolado, contribuyendo a un entorno más verde, sostenible y confortable frente al calor.

La actuación, que tendrá una duración estimada de 13 meses, transformará más de 68.400 metros cuadrados con el objetivo de recuperar y poner en valor este espacio histórico.

Asimismo, ha destacado la licitación de las obras de los ámbitos 1 y 3 que conforman el compás de acceso por la calle Santa Clara del Espacio de Santa Clara y las edificaciones colindantes, y el que componen la Puerta Reglar junto con las dependencias que ocupaban las antiguas religiosas.

Estas obras tendrán una duración de 28 meses y Sanz ha asegurado que "podrían dar comienzo en abril" con un coste global de 8,5 millones de euros.

SAN JERÓNIMO Y LA FÁBRICA DE VIDRIO

En paralelo, Sanz ha indicado que se está actualizando el proyecto de la segunda fase de rehabilitación del Claustro del Monasterio de San Jerónimo, con una inversión estimada de 5.734.439,76 euros con objeto de poder iniciar la licitación de las obras en el mes de junio. Estas obras tendrán una duración estimada de 15 meses.

Asimismo, ha asegurado que las obras de rehabilitación de las Naves 1 y 4 de la Fábrica de Vidrio de la Trinidad "podrán comenzar en junio de 2026", con una inversión de 10.280.101,29 euros. Las obras tendrán una duración de 18 meses.

Finalmente, ha señalado que las obras del Pabellón Real están en licitación por valor de cinco millones de euros, la tramitación del proyecto del Mercado de la Puerta de la Carne y la finalización de la actuación de San Hermenegildo, a la espera de Focus.