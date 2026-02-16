Alcalde de Sevilla destaca la ciudad como "punta de lanza de la innovación en el sur de Europa" en su visita a Cabimer

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este lunes el papel de la ciudad como "punta de lanza de la innovación en el sur de Europa" durante su visita al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), ubicado en Sevilla TechPark.

Durante el encuentro que ha mantenido con sus responsables, Sanz ha subrayado la apuesta decidida del Gobierno municipal por la economía del conocimiento y ha puesto en valor el ecosistema de excelencia que convive en Sevilla TechPark, "donde la ciencia de primer nivel se traduce en bienestar para los ciudadanos y crecimiento económico".

El alcalde ha resaltado que Sevilla "ha dejado de ser percibida únicamente por su valioso patrimonio histórico para ser reconocida en los foros científicos internacionales".

"Estamos ante una infraestructura de élite que sitúa a Sevilla en el Top 100 mundial de la investigación biomédica; una ciudad que no solo mira a su pasado con orgullo, sino que construye su futuro en laboratorios de vanguardia", ha afirmado, según una nota del Ayuntamiento.

Sanz ha hecho especial hincapié en "la capacidad de Sevilla para liderar proyectos que cambiarán la vida de las personas, como los avances en diabetes tipo 1 y oncología que se desarrollan, desde Sevilla, en Cabimer".

"Cada descubrimiento que sale de estos laboratorios sevillanos es un éxito de Sevilla para el mundo. Aquí se está diseñando la medicina que salvará vidas mañana, y se está haciendo con el sello de excelencia de nuestra ciudad", ha reseñado.

El alcalde ha destacado que "el éxito de Cabimer es inseparable del vigor que demuestra el Sevilla TechPark, un recinto que ya factura más de 5.500 millones de euros y representa el 2,56% del PIB andaluz".

En este sentido, ha defendido un modelo de ciudad basado en el "liderazgo útil" y la colaboración público-privada. "Mi prioridad como alcalde es que el talento sevillano no tenga que hacer las maletas. Queremos que Sevilla sea el lugar donde los mejores científicos del mundo quieran venir a investigar. No es una declaración de intenciones, es una realidad respaldada por los 31.600 empleos que genera nuestro parque tecnológico y por la solvencia de instituciones como el Cabimer", ha concluido.