Alcalde de Sevilla destaca que el mundo rural "tiene que reinventarse" en la Feria Internacional de la Economía Rural

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración del I Foro Internacional de la Economía Rural (Fider). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) a la inauguración del I Foro Internacional de la Economía Rural (Fider), que hasta este viernes va a debatir "los grandes desafíos y también las grandes oportunidades de futuro" que tiene el mundo rural en la Península Ibérica.

Sanz ha destacado que "hacer un foro internacional sobre la economía rural es un gran acierto porque hoy es más necesario que nunca dar respuesta a un mundo, el rural, que está en crisis pero que si cuenta las medidas oportunas y el apoyo de todos, iniciativa pública y privada, puede tener un gran futuro por delante".

Según el alcalde, "el futuro del mundo rural pasa por dar respuesta a esta triada: despoblación, envejecimiento y pérdida de servicios y por estas dos palabras claves, hacerlo rentable y habitable".

En este sentido, ha añadido que "si el mundo rural cuenta con medidas oportunas y el apoyo de todos, iniciativa pública y privada, puede tener un gran futuro por delante".

Asimismo, Sanz ha destacado que "Sevilla siempre ha tenido una vinculación histórica con el mundo rural, un liderazgo que debe de seguir manteniendo en el futuro. Foros como este van a permitir que Sevilla Se convierta en la capital desde la que se impulse el mundo rural en la Península Ibérica".