El alcalde de Sevilla destaca la "unión y esfuerzo" de la Asociación de Empresarias Sevillanas por su décimo aniversario

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este jueves a la junta directiva de la Asociación de Empresarias Sevillanas con motivo de la celebración del décimo aniversario de su reorganización como entidad representativa del empresariado femenino de la ciudad y su provincia.

En una nota de presa del consistorio, Sanz ha destacado que la asociación "ha logrado consolidar el emprendimiento entre las mujeres sevillanas" poniendo especial atención a las más jóvenes.

El alcalde ha incidido en que los diez años de funcionamiento de la entidad han supuesto para las empresarias de la ciudad "romper con muchos 'techos de cristal' a base de unión y esfuerzo conjunto", además ha reiterado el compromiso del consistorio para "seguir apoyando a la Asociación en todas aquellas iniciativas que sirvan para avanzar en la igualdad de oportunidades, la formación y la visibilidad de las mujeres en el tejido empresarial".

En este sentido, ha destacado la campaña de divulgación del emprendimiento entre las jóvenes "De mayor quiero ser empresaria", que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través de los mupis ubicados en diversas localizaciones de la ciudad.

Sanz ha remarcado que el décimo aniversario de la entidad supone "el arranque de un nuevo ciclo para seguir avanzando en un mundo en el que la voz de las mujeres sevillanas cada vez se oye de manera más clara y contundente".