El alcalde de Sevilla inaugura el rótulo cerámico de la antigua calle Real en San Luis

Inauguración del rótulo cerámico de la antigua calle Real en San Luis por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este domingo el rótulo cerámico con la antigua denominación de calle Real, instalado en la fachada del Museo-Tesoro de la Hermandad de la Macarena, en la calle San Luis. Esta vía obtuvo dicha denominación en 1533 y la mantuvo hasta el siglo XIX, al constituir el camino oficial de entrada de los monarcas que visitaban la ciudad.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la colocación de este azulejo conmemora además el 500 aniversario de la llegada de Carlos V a Sevilla en marzo de 1526 para contraer matrimonio con Isabel de Portugal. La pieza, elaborada por la Asociación de Ceramistas Niculoso Pisano y patrocinada por la Hermandad de la Macarena, presenta una policromía en tonos azules, blancos y amarillos, en consonancia con el retablo cerámico existente a escasos metros.

Durante el acto, el alcalde ha subrayado que "con iniciativas como esta seguimos recuperando la historia y la identidad de nuestras calles, poniendo en valor el patrimonio y la tradición cerámica de Sevilla".

Del mismo modo, el primer edil ha precisado que con este rótulo son ya 18 los azulejos cerámicos con la leyenda 'Antigua calle de' colocados por la Administración local, sumándose a los de Mar, Bayona, Tiendas, Callejón de los Pobres, Sardinas, Tundidores, Cantarranas, La Mosca, Corral del Agua, del Burro, Gradas, Pescado, Aceite, Gitanos de la Cava, Tintores, Venera y San Acacio, dentro del proyecto de recuperación del antiguo callejero en colaboración con la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano.