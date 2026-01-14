El alcalde de Sevilla insta a Puente a que "planifique ya" la ampliación del aeropuerto al rozar su límite de pasajeros

Archivo - Estados Unidos.- El Pleno de Sevilla pide abrir el aeropuerto 24 horas para "salvar el escollo" de la conexión con Estados Unidos - AENA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado de nuevo al Gobierno de España, y en particular al ministro de Fomento, Óscar Puente, la ampliación del aeropuerto tras rozar su límite de pasajeros, al contabilizar casi diez millones de usuarios el pasado año, lo que supone un récord por tercer año consecutivo.

En declaraciones a los medios, tras el acto de presentación de la oferta de la capital andaluza en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que celebra la próxima semana una nueva edición, Sanz ha afirmado que "habría que estar planificando una segunda ampliación del aeropuerto, cosa que reclamamos ya desde aquí".

"Lo hemos hecho en varias ocasiones y ahora volvemos a reclamar al Gobierno y al ministro, al que tampoco le gusta Sevilla, esa ampliación, más aún cuando el aeropuerto moviliza a diez millones de pasajeros y hablamos de una ciudad que sigue estando entre las 25 ciudades más atractivas del mundo", ha abundado Sanz al respecto.

El alcalde ha esgrimido, además, los 3,7 millones de turistas que han visitado hasta el pasado mes de noviembre la ciudad y los 7,7 millones de pernoctaciones, "con una subida del 3%".

Esta reclamación no es nueva. No en vano, el pasado mes de septiembre, el alcalde criticó el "desprecio" del Gobierno estatal hacia la ciudad por la "ausencia" de inversiones en infraestructuras estratégicas. En ese momento, comparó las inversiones en otros aeropuertos españoles, mencionando los 3.200 millones para El Prat (Barcelona), los 2.400 de Madrid-Barajas y los 1.500 para Málaga, frente a la "ninguneada" inversión en Sevilla.

"A lo mejor, este año no hace falta esa inversión, pero evidentemente hay que empezar a planificar las inversiones y la ampliación que necesita el aeropuerto", subrayaba entonces el regidor municipal, al tiempo que lamentaba la falta de conexión ferroviaria entre Santa Justa y la terminal aeroportuaria, "pese a que la ley europea contempla que en el año 2030, capitales como Sevilla tienen que tener esa conexión y no sabemos nada de ella", señalaba.

Por otro lado, el último Pleno ordinario, celebrado en diciembre, aprobó la propuesta del PP para ampliar el horario del aeropuerto de Sevilla a las 24 horas al día, una iniciativa sustentada en el "notable incremento" de pasajeros, en la necesidad de ampliar de la zona de mercancías para abastecer al aeródromo, dado que mueve once millones de kilos de carga, y fomentar la conexión directa con Estados Unidos.

El aeropuerto cerró 2025 con récord de viajeros, con casi 9,7 millones (+5,6%) y más de 73.100 operaciones, con un 53,8% de conexiones internacionales; en diciembre se contabilizaron 815.110 pasajeros y 6.210 vuelos comerciales.