Muere a los 72 años el trianero Antonio Smash, histórico del rock andaluz

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este lunes la muerte de Antonio Smash a los 72 años de edad, un trianero "inigualable" que "abrió el camino del rock andaluz", y ha expresado sus condolencias a familiares y amigos.

"Su legado será recordado siempre. Gracias por toda la música que nos diste en vida", ha señalado el regidor en sus redes sociales. Antonio Samuel Rodríguez, más conocido como Antonio Smash, nació en Sevilla en 1952 y en 1968 fundó el grupo Smash junto a Julio Matitos, Gualberto García y Henryk Michel.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado profundamente el fallecimiento de quien fue socio de la entidad desde 1974 y "figura esencial" de la música española contemporánea, y protagonista de un "hito histórico" con la grabación de 'El Garrotín' (1971), junto a Manuel Molina, "piedra angular del mestizaje entre rock y flamenco que acabaría definiendo el rock andaluz", tal como destaca la SGAE en un comunicado.

Compositor, batería, guitarrista y "productor incansable", Antonio desarrolló una trayectoria marcada por la experimentación y la libertad creativa, tanto con Smash como en proyectos posteriores junto a Fly, Goma o acompañando a artistas y grupos legendarios como Lole y Manuel, Pata Negra o Kiko Veneno.

Su universo personal quedó reflejado también en una sólida obra en solitario --'Jardín secreto', 'Balas de amor', 'Viéndolas venir', 'Entre las olas', 'A la vuelta de la esquina' o 'Entraña'-- "trabajos eclécticos, intuitivos y profundamente honestos", subraya la SGAE, al tiempo que envía su más sentido pésame a familiares, amistades y a toda la comunidad musical. "Gracias, Antonio, por abrir caminos y ensanchar los límites del sonido".