Alcalde de Sevilla negocia con Vox un acuerdo de presupuestos y pide "responsabilidad" para aprobar el Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una comparecencia ante los medios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado este lunes que han admitido 16 de las enmiendas presentadas por el grupo Vox a los presupuestos municipales para 2026. Una decisión que enmarca dentro de las negociaciones para un acuerdo entre ambos partidos que facilite la aprobación de las cuentas en un Pleno el próximo 19 de diciembre.

En declaraciones a los medios, el primer edil ha destacado que el futuro acuerdo está centrado en la gestión de ciudad y "está alejado de temas ideológicos". "Me parece una buena postura por parte tanto del Partido Popular como de Vox de alejarse de los temas que nos separan y de acercarnos en los temas que nos unen para garantizar la estabilidad y que esta ciudad tenga un presupuesto en el 2026", ha afirmado.

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla registraba a finales de noviembre las enmiendas. Entre las peticiones pedía mayores inversiones para los parques empresariales de la ciudad, así como los mercados de abastos y las políticas de ayuda a la maternidad. Asimismo, demandaba eliminar las partidas destinadas a cooperación al desarrollo, así como las destinadas a igualdad de género y cambio climático.

No sería el primer acuerdo entre ambas formaciones. PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025. Este pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.

SANZ PIDE "RESPONSABILIDAD" A LOS PARTIDOS SOBRE EL PLAN DE NAVIDAD

En paralelo, Sanz ha lamentado que no haya prosperado la votación este lunes para incluir en el orden del día del Pleno ordinario del jueves 18 de diciembre el Plan de Navidad para la Policía Local. De esta forma, el alcalde ha asegurado que llevará de "urgencia" la propuesta ese día a la sesión, tras el rechazo de la oposición.

En este sentido, el primer edil ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los grupos políticos. "El plan de navidad no es un capricho del alcalde de Sevilla, el plan de navidad lo que pretende es que haya más policías en la calle en estas navidades en Sevilla", ha afirmado.

El Ayuntamiento cerraba la pasada semana un acuerdo con los sindicatos, aunque con el voto en contra de CSIF, SPLS y Comisiones Obreras, para aprobar el Plan de Navidad original desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. La aprobación de este punto supondría el levantamiento del Plan de Emergencias en Nivel 1 activado en la ciudad desde el pasado viernes 28 de noviembre.

Sanz ha afirmado que la seguridad "está garantizada" y ha confirmado un "incremento" en el número de agentes de la Policía Nacional. "Evidentemente si no se aprueba ese plan de Navidad, seguiremos teniendo menos policías de lo que sería conveniente tener en la calle por eso apelo a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas", ha subrayado.