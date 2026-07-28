El alcalde de Sevilla no ve motivos para que Vox rompa el acuerdo por la mezquita: "Ni he prevaricado ni lo voy a hacer"

El alcalde de Sevilla muestra un ejemplar de la Constitución al hablar del tema de la mezquita, durante un acto de entrega de llaves de viviendas en Pino Montano - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha referido este martes, 28 de julio, a la firme intención de Vox de retirar su apoyo al Gobierno local tras la licencia otorgada por Urbanismo a la Fundación Mezquita para levantar un centro cultural islámico en el Polígono Sur, un hecho que ha supuesto un "punto de inflexión" en la relación política entre esta formación y el PP, como han calificado. Al respecto, el regidor se ha mostrado tajante: "Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer".

Así lo ha expresado en una atención a medios cuestionado sobre este asunto, después de que Vox, en una rueda de prensa, haya señalado que la confianza con el equipo de gobierno "ha quedado gravemente quebrantada" y que en esas condiciones "resulta prácticamente sostener al gobierno del Partido Popular".

"Entiendo que no se pueda confiar en quien no respeta la legalidad; no entiendo que no se confíe en quien respeta al 100% la legalidad", ha subrayado Sanz, al tiempo que ha remarcado que con Vox no existe un pacto de gobierno ni una coalición, "sí teníamos un acuerdo para aprobar las cuentas generales de la ciudad, y en ese sentido se han aprobado dos presupuestos".

El alcalde ha señalado, además, que ese acuerdo, "público y transparente" para transformar Sevilla, "no ha encontrado ningún punto relativo a consensuar las licencias de obra que daba el Ayuntamiento y tampoco nada referente a ninguna mezquita". "Un acuerdo que se ha cumplido a rajatabla y que ha supuesto cosas positivas para la ciudad", ha reconocido.

El Ayuntamiento ha aprobado la licencia "para no prevaricar", al contar con el "visto bueno" de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo; "tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación".

"Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe en la Comisión Técnica de la Gerencia, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero, desgraciadamente, no ha presentado ningún informe jurídico", ha asegurado. "¿Pretende Vox, entonces, que el delegado de Urbanismo prevarique?", se ha cuestionado al respecto. "La ideología no está por encima de la legalidad, ni en el Ayuntamiento de Sevilla ni en ningún sitio", ha subrayado.

Asimismo, Sanz ha recordado que la Carta Magna, en su artículo 16, habla de la libertad de culto. "Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución", ha abundado. "Podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley", ha insistido el alcalde.

Por otro lado, Sanz, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, ha recordado que en Sevilla hay 14 mezquitas y 35 en la provincia, "algunas de ellas en la zona de la que estamos hablando", y otra en Ponce de León, al lado de la iglesia de Los Terceros y de la Casa Hermandad de la Cena, "pared con pared", que es "ejemplo de convivencia y de la diversidad que durante años hemos disfrutado en esta ciudad: una Sevilla judía, cristiana y musulmana.

Por último, Sanz ha valorado la petición de Vox de desconvocar la mesa de seguimiento del pacto entre ambas formaciones prevista para este miércoles y le ha restado importancia. "Creo que lo mejor que hacemos ya es irnos todos de vacaciones", ha respondido sobre el particular.