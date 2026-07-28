Vox retira su apoyo al PP en Sevilla tras la licencia de la mezquita: "La confianza queda gravemente quebrada"

Navarro, Galisteo, García de Polavieja, Cortés y Peláez atienden a los medios en relación con la licencia otorgada a Fundación Mezquita de Sevilla para un centro islámico en el Polígono Sur - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la interposición, en los próximos días, de un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo por el que se concede licencia de obras para la construcción de una mezquita en el Polígono Sur.

Se trata de una decisión que, "además de generar un profundo rechazo entre numerosos vecinos de la zona", supone un "nuevo ejemplo de la absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno municipal del Partido Popular hacia Vox", remarca esta formación en un comunicado en el que destaca que, de ese modo, "ignoran una cuestión de enorme trascendencia social y política para la ciudad".

El portavoz del Grupo municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha manifestado que han venido estudiando "en profundidad" el expediente y, además de las cuestiones que ya habían puesto de manifiesto públicamente, han detectado "nuevos elementos de carácter jurídico que refuerzan la viabilidad del recurso" y que "evidencian que este procedimiento presenta importantes aspectos susceptibles de revisión administrativa".

García de Polavieja ha señalado que el gobierno de José Luis Sanz ha decidido situarse "de espaldas" a una parte "muy importante" de los vecinos del Polígono Sur, que llevan tiempo "manifestando su oposición a este proyecto y reclamando que las prioridades para el barrio sean otras muy distintas".

"Resulta incomprensible que, mientras el Polígono Sur continúa necesitando inversiones urgentes en seguridad, limpieza, vivienda, empleo y servicios públicos, el Gobierno municipal considere prioritario facilitar un proyecto de estas características, desoyendo además el sentir expresado por numerosos residentes de la zona", ha añadido.

El portavoz municipal ha abundado en que, esta decisión supone, además, un "punto de inflexión" en la relación política entre Vox y el Gobierno municipal. "La confianza constituye la base imprescindible de cualquier acuerdo de estabilidad y apoyo, y esa confianza ha quedado gravemente quebrantada".

Por ello, Vox ha pedido la desconvocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad prevista para este miércoles, "al carecer de sentido mantener un órgano de coordinación política cuando el Partido Popular adopta decisiones de semejante relevancia sin transparencia, sin información previa y en abierta contradicción con la relación de confianza que debía presidir dicho acuerdo".

Gonzalo García de Polavieja portavoz municipal ha advertido de que "con actuaciones como esta resulta prácticamente imposible que Vox pueda seguir sosteniendo políticamente al gobierno del Partido Popular. La confianza no puede exigirse; debe ganarse y mantenerse con hechos".

Vox continuará defendiendo los intereses de los sevillanos utilizando todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para impedir que decisiones como la adoptada por la Gerencia de Urbanismo se consoliden "sin la debida revisión y sin atender las legítimas preocupaciones de los vecinos afectados", concluye el comunicado.