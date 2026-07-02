El alcalde de Sevilla tras el pacto PP-Vox en la Junta: "Andalucía continuará el rumbo de estabilidad que da Moreno"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al alcalde de Sevilla José Luis Sanz (i) asiste al acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano en una imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado este jueves la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tras el pacto de gobierno firmado por PP y Vox y se ha mostrado convencido de que la comunidad mantendrá "el rumbo de estabilidad" iniciado desde la llegada del PP al Palacio de San Telmo en 2019.

Sanz se ha pronunciado de este modo en un comentario publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, minutos después de la investidura de Moreno en el Parlamento para un tercer mandato al frente del Gobierno andaluz tras el pacto alcanzado con Vox.

"Andalucía continuará con el rumbo de estabilidad que le ha dado y le seguirá dando Juanma Moreno. Una región que ya es referencia clave en España en inversión y crecimiento y que, con Sevilla como punta de lanza, seguirá avanzando con este gobierno de la Junta de Andalucía", ha asegurado el regidor hispalense.