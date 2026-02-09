Alcalde de Sevilla pide al Gobierno "que ponga todas las facilidades" para la ampliación de la Feria

Archivo - Detalle del ambiente del Real de la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido este lunes al Gobierno central que "ponga todas las facilidades" para llevar a cabo la ampliación del recinto ferial con la cesión de tres parcelas situadas en el plan parcial 'Los Gordales'.

En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, Sanz ha señalado que el "silencio" hasta el momento del ejecutivo supone una continuidad del "ninguneo a la ciudad".

"Esos terrenos tienen un convenio desde hace mucho para que la ciudad lo pueda usar como Feria de abril. No hace falta siquiera pedir esa autorización porque mientras no cambiemos el uso de ese suelo no tendríamos por qué haber hecho ni siquiera la consulta. Pero por guardar un poquito la forma se ha hecho la consulta. El problema es que este Gobierno no guarda forma ninguna y sigue castigando a la ciudad de Sevilla y ninguneando a la ciudad de Sevilla", ha afirmado el alcalde.

En esta línea, ha asegurado que espera que la ampliación de la Feria sea una realidad en 2027.

La Junta de Gobierno Local aprobaba este viernes solicitar a la Administración General del Estado la cesión "directa y gratuita, con transmisión de la titularidad", de tres parcelas de titularidad estatal situadas en el plan parcial 'Los Gordales', que forman parte del actual recinto de la Feria de Abril de Sevilla.

Estos terrenos vienen siendo utilizados por el Ayuntamiento desde hace años para la celebración anual de la Feria y son superficies "necesarias" para poder desarrollar el proyecto de ampliación del Real de la Feria.

La solicitud llega tras la primera petición de cesión en abril del pasado año. El Ayuntamiento ha señalado que se ha intercambiado documentación con el Gobierno y que se ha "contestado a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Delegación Especial de Economía y Hacienda del Gobierno central".

El objetivo de este acuerdo es "avanzar en la obtención de la titularidad de estos suelos, dotar de seguridad jurídica al uso del recinto ferial y posibilitar el desarrollo del proyecto de reordenación de la Feria de Abril con todas las garantías".