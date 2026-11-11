El alcalde de Sevilla reclama ayudas para las cuatro ciudades andaluzas con AVE por la interrupción de la alta velocidad

El alcalde de Sevilla participa en un foRo sobre infraestructuras ferroviarias e impacto económico de la suspensión de la alta velocidad celebrado en Antequera - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha reclamado este miércoles medidas por la suspensión temporal del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía a raíz del accidente de Urda (Toledo), entre dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 69 fallecidos. En este sentido, ha pedido un plan urgente de ayudas al sector y a las cuatro ciudades con estaciones de AVE.

Para ello, ha esgrimido que solo en el caso de Sevilla, que recibe casi cuatro millones de visitantes al año, "han dejado de venir en estas dos semanas 517.000 personas, lo que se traduce en más de 177.000 pernoctaciones". "Suponiendo que la conexión del AVE se retomara el 13 de diciembre, Sevilla va a perder (hasta entonces) más de 70 millones de euros", ha afirmado.

Así lo ha expresado en un foro organizado por el PP, en Antequera (Málaga), bajo el título 'Andalucía conectada. Infraestructuras y comunicaciones tras el accidente ferroviario'.

En este acto, en el que han participado los regidores de las cuatro ciudades andaluzas con estación de AVE --Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada--, además de los cabezas de lista del PP al Congreso de las ocho capitales (salvo el de Sevilla) y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, como anfitrión, Sanz ha planteado también al respecto "una inversión muy contundente" en una infraestructura "fundamental" para las cuatro ciudades.

Además, ha añadido el regidor, "hay que hacer un esfuerzo muy importante para recuperar la confianza y la credibilidad" en el servicio ferroviario. "Estoy convencido de que las soluciones vendrán a partir del 29 de noviembre", fecha de celebración de los comicios generales.

En opinión del alcalde hispalense, a este Gobierno "le ha faltado presupuesto, mantenimiento y gestión, y le ha sobrado corrupción". "Todo ello tiene un culpable con nombre y apellido: Pedro Sánchez. Cualquiera que tuviera una responsabilidad, no había que ser ministro de Transporte, sabría que una infraestructura como esta, con más de 30 años, iba a empezar teniendo problemas en la catenaria, en la vía y en la vida útil de las máquinas, que ya hay una que ha salido ardiendo", ha abundado.

En este sentido, Sanz ha remarcado que "nada se haya hecho" por mejorar las catenarias, por renovar la flota de coches, y, "a la vista está", por mejorar la infraestructura de la vía.