Alcalde de Sevilla saluda el pacto "en tiempo récord" de Moreno y Vox para gobernar en coalición: "Me parece estupendo"

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado este viernes de forma positiva el acuerdo alcanzado este jueves entre el Partido Popular y Vox para gobernar en coalición en la Junta de Andalucía, que ha permitido la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta para la XIII legislatura, al considerar que se trata de un pacto alcanzado "en tiempo récord": "Me parece estupendo", ha añadido.

"Me parece estupendo que en un tiempo récord tanto el Partido Popular, ganador contundente de las elecciones autonómicas, como Vox se hayan puesto de acuerdo para llegar a un acuerdo de estabilidad en Andalucía, que es lo que necesita nuestra comunidad autónoma o cualquier otra comunidad autónoma", ha indicado durante una atención a medios en la capital andaluza con motivo de la presentación de la primera fase de la Ciudad de los Niños.

De hecho, el regidor ha expresado que el balance del acuerdo es "muy positivo" dada la "rapidez" del pacto, que ha "alejado" la previsión de una posible repetición de elecciones autonómicas en caso de que no se hubiese logrado la mayoría necesaria para investir al presidente del Gobierno andaluz en un plazo de dos meses.

"Estoy convencido de que este nuevo acuerdo de estabilidad va a conseguir que Andalucía siga siendo una locomotora económica en este país", ha referido.

Preguntado por si este acuerdo de coalición era el escenario "deseado" por el Partido Popular, el alcalde ha señalado que lo ideal habría sido que Moreno hubiese obtenido "una mayoría suficiente" para poder "gobernar en solitario", algo que, según ha remarcado, "estuvo diciendo durante toda la campaña".

No obstante, ha defendido el pacto alcanzado. "Vox y el PP han renunciado a muchas cosas, pero han antepuesto el interés de los andaluces a los de sus partidos políticos o personales. El interés de Andalucía está por encima de todo".

En relación con los próximos comicios municipales, previstos para el año 2027, ha asegurado que llevará a cabo una campaña "pensando en conseguir una mayoría suficiente" en aras de poder aplicar "al cien por cien" el programa del Partido Popular en Sevilla. "Eso es a lo que aspiraré, pero lo demás depende de los sevillanos y sevillanas", ha concluido.