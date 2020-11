La alcaldesa de Osuna (Sevilla) reclama a la Junta una solución al "colapso" del centro se salud

OSUNA (SEVILLA), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), ha reclamado este domingo al Área de Gestión Sanitaria de la localidad, gestionada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que solucione el "colapso" que sufre el centro de salud e insiste en la tasa "tan elevada" de incidencia del coronavirus del municipio.

En un comunicado, la regidora señala que aunque en estos dos últimos días se ha bajado "mínimamente", y "ojalá este descenso permita estabilizarnos para que la tasa vaya bajando", esta se sitúa en 854 casos sobre 100.000 habitantes, siendo aún "muy elevado".

Así las cosas, "pese a todas las medidas municipales" tomadas por el Ayuntamiento, no ha conseguido bajar la incidencia y reclama "que todas las personas salvaguardemos las medidas principales individuales que tenemos que tomar", como la distancia de seguridad interpersonal, el lavado de manos y el uso obligatorio de mascarillas y evitar las reuniones de más de seis personas, y a ser posible, cuantas menos mejor.

Junto a la situación de Covid-19 que padece la localidad, Rosario Andújar ha criticado "la precaria situación que sufre la atención primaria en el centro de salud de Osuna" y que "se ha agravado en estos días" con las pruebas que también se hacen de protocolo Covid en el propio centro, "causando problemas añadidos en el entorno de colapso de vehículos y, lo más importante, de falta de una buena atención a todos los pacientes que acuden al centro de salud tanto para hacerse la prueba como para cualquier otra dolencia o atención sanitaria, como vacunarse contra la gripe".

En este sentido, "ni he obtenido respuesta alguna ni ha variado en nada este estado de deterioro", afirma la alcaldesa, desde que remitió un comunicado sobre esta situación, tanto a la Delegación territorial de Salud y Familias como a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Andújar critica que el centro de salud de Osuna "sigue sin dirección desde que se produjera la dimisión de quien estaba al frente del mismo y sin que aún se haya asignado una nueva", lo cual es "otro problema que se añade a esta situación tan compleja, complicada y difícil, siendo siempre necesario que en un servicio de salud pública haya una coordinación firme, y más aún ante la situación tan alarmante" de la pandemia.

La alcaldesa explica que desde el Ayuntamiento han insistido con propuestas a la Junta, ofreciendo al Área de Gestión Sanitaria de Osuna un espacio en el nuevo aparcamiento municipal situado frente al Hospital de la Merced por si quieren habilitar carpas para la realización de las pruebas PCR y liberar de la presión al centro de salud que tantas molestias y colapso está ocasionando, pero "de momento no se ha tomado en consideración la propuesta".

También ha adelantado que, aunque espera una respuesta desde la gerencia del Hospital que resuelva este "colapso", de no obtenerla, a partir del lunes tomarán las medidas necesarias para que así sea porque no van a "tolerar por más tiempo lo que está sucediendo en el centro de salud, no solo por las molestias que se vienen generando, sino porque puede ser un nido de propagación de contagios, dado que se dan cita a muchas personas a la vez sin apenas espacio para poder circular, lo cual es urgente e imprescindible evitar".