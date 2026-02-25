La Algaba (Sevilla) aprueba el nuevo Parque Deportivo Urbano con 500.000 euros de inversión

Proyecto del nuevo Parque Deportivo Urbano de La Algaba aprobado por el Gobierno local. - AYTO. DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto del nuevo Parque Deportivo Urbano, una de las actuaciones más ambiciosas del actual mandato, que contará con una inversión de casi 500.000 euros.

Desde el Consistorio, en una nota de prensa, se destaca que este proyecto responde a uno de los principales compromisos adquiridos con la ciudadanía y refleja una gestión responsable, planificada y orientada al futuro. Se trata de una inversión estratégica que permitirá seguir transformando el municipio con infraestructuras modernas y adaptadas a las nuevas demandas sociales.

El Parque Deportivo Urbano será un espacio innovador y multifuncional no solo en la localidad sino en la provincia, diseñado para ofrecer una experiencia deportiva diversa y atractiva para todas las edades. Entre sus principales instalaciones se incluirán un área de 'parkour', una zona de calistenia para entrenamiento al aire libre, un 'skate park', un rocódromo y un circuito 'pumptrack' destinado a bicicletas, patines y scooters.

"Más que un parque, este equipamiento aspira a convertirse en un punto de encuentro y referencia para el deporte urbano en la comarca, fomentando hábitos de vida saludables, el ocio activo y la convivencia entre vecinos". Con esta aprobación del proyecto, los técnicos municipales ya están trabajando en su licitación, añade el comunicado.

El Ayuntamiento "reafirma así su compromiso con la juventud, el deporte y el desarrollo de infraestructuras" que contribuyan a mejorar la calidad de vida en La Algaba.