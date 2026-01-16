La Algaba (Sevilla) destacará en Fitur 'El Cielo Mudéjar' de la Torre de los Guzmanes como "motor turístico y cultural"

La Algaba destacará en Fitur 'El Cielo Mudéjar' de la Torre de los Guzmanes como "motor turístico y cultural" - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha anunciado este viernes que presentará en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 'El Cielo Mudéjar' del municipio, el centro de interpretación de la Torre de los Guzmanes, "monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los enclaves históricos más singulares de la provincia de Sevilla".

Según ha concretado el Consistorio en una nota, la propuesta se dará a conocer el próximo miércoles 21 de enero en el 'stand' de la Diputación de Sevilla, con el objetivo de poner en valor "un recurso turístico único situado a tan solo cinco minutos de la capital sevillana, lo que refuerza la posición de La Algaba como destino cultural estratégico dentro del área metropolitana".

El proyecto se articulará a través de visitas teatralizadas que instarán a los visitantes a "sumergirse en la historia, el arte y las leyendas que rodean a la Torre de los Guzmanes, especialmente su espectacular artesonado mudéjar, una joya arquitectónica de gran valor histórico y artístico".

Asimismo, La Algaba llevará a Fitur, a través de Turismo Andaluz, un 'showcooking' a cargo del cocinero local José Miguel López, regente del establecimiento Bar Sabores, quien elaborará un plato conocido como el cocido algabeño, acompañado de la pringá. Asimismo, ofrecerá de postre las naranjas procedentes de los campos del municipio.

En este sentido, el alcalde de La Algaba ha destacado la importancia de esta acción promocional: "La presencia de La Algaba en Fitur supone una oportunidad clave para mostrar al mundo nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestra identidad". Respecto a La Torre de los Guzmanes, ha afirmado que es "una joya que merece ser conocida y visitada, y con estas visitas teatralizadas damos un paso firme para convertir nuestro patrimonio en un verdadero motor de desarrollo turístico, cultural y económico para el municipio y para toda la provincia."