Aljarafesa inicia la mejora de la red de agua en la calle Alicante de Lepanto de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha indicado que la próxima semana comenzarán las obras de mejora de la infraestructura de agua en la calle Alicante, en el tramo comprendido entre las calles San Sebastián y Zaragoza.

Se trata de una actuación impulsada por Aljarafesa en coordinación con el Consistorio para garantizar la correcta prestación del servicio público de abastecimiento y saneamiento en esta zona del municipio, según han indicado en una nota.

El Ayuntamiento ha indicado que los trabajos responden a la planificación para "prevenir el colapso de redes por edad y a las tareas de mantenimiento habituales". Como parte de la actuación, se renovará íntegramente el acerado y la calzada en el tramo afectado.

La intervención contempla la renovación completa de la red de alcantarillado mediante la ejecución de un nuevo colector, así como la renovación de 14 acometidas domiciliarias, la instalación de dos imbornales para la recogida de aguas pluviales y la construcción de dos pozos de registro.

En materia de abastecimiento, se sustituirá íntegramente la red existente en la calle Alicante, incluyendo las acometidas, válvulas de corte y las conexiones con las calles adyacentes, mejorando así la eficiencia y fiabilidad del suministro. La obra cuenta con una inversión de 84.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

El Ayuntamiento ha señalado que informará de las posibles afecciones al tráfico y de los posibles itinerarios alternativos a través de sus canales oficiales en redes sociales. Esta intervención se enmarca en el I Plan de Barrios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que beneficia a 17 zonas del municipio, con especial atención a barrios emblemáticos como Lepanto, Los Alcores, Ciudad Aljarafe y el Casco Antiguo.