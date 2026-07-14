Amenaza con regresar con una escopeta a un centro de salud de Dos Hermanas (Sevilla) para "dar una lección" a sanitarios

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios como imagen de recurso - JUNTA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de la "grave situación" vivida en el centro de salud Los Montecillos de Dos Hermanas, este martes, 14 de julio, donde un paciente, supuestamente, habría amenazado con regresar armado con una escopeta para "dar una lección" a los trabajadores y habría intentado agredir a uno de los médicos del centro.

El paciente ha irrumpido "de manera brusca" en una consulta mientras el facultativo atendía a otro usuario. En este sentido, el médico se ha dirigido al usuario, "que se encontraba muy alterado", y le ha explicado que había sido llamado en varias ocasiones "sin obtener respuesta"; aun así, le ha indocado que sería atendido de inmediato, informa el sindicato en una nota de prensa.

Con todo, el paciente habría rechazado la asistencia y manifestado que regresaría al día siguiente con una "recortada" para "dar una lección" a todo el personal. Ante la petición del facultativo de que repitiera sus palabras, el individuo ha reiterado, supuestamente, la amenaza y precisado que acudiría con una escopeta.

Cuando el médico le ha advirtido de la gravedad de sus manifestaciones y le ha comunicado que avisaría al personal de seguridad y a la Policía Nacional, el paciente, presuntamente, ha utilizado una muleta "para cortarle el paso e intentar hacerlo caer, dándose a la fuga inmediatamente después".

El facultativo en cuestión ha activado de inmediato el protocolo de agresiones y ha presentado denuncia ante la Policía Nacional. Desde el Sindicato Médico de Sevilla subrayan que la amenaza no se dirigió únicamente contra el médico que atendió al paciente, sino contra el conjunto de los trabajadores del centro.