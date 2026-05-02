La ampliación del tranvibús al Prado registra casi 10.000 viajeros en día laborable en Sevilla en su primera semana

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. A 29 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La ampliación desde el pasado 27 de abril de la línea TB1 --el conocido como tranvibús-- hasta el Prado de San Sebastián (lo que ha supuesto la supresión de la línea exprés de Tussam de Sevilla Este hasta el Prado) registra en su primera semana una demanda de casi 10.000 viajeros en día laborable (un 10% más que la acumulación de TB1 y LE anteriormente).

Así lo ha señalado el Ayuntamiento en una publicación en su red social X consultada por Europa Press. El llegar hasta el Prado ha supuesto ampliar el horario en fin de semana y festivo, con horario de 6,00 a 23,30 todos los días, e igualmente una mayor frecuencia de paso, según el Consistorio, que ha cifrado en el paso de un tranvibús cada siete minutos en hora punta y día laborable.

Con estos datos, el Ayuntamiento ha replicado a las críticas del PSOE municipal que ha calificado este sábado de "chapuza" el plan del Ayuntamiento de Sevilla al ampliar el recorrido del tranvibús hasta el Prado y eliminar la Línea Express que unía Sevilla Este con dicho enclave, una conexión que los socialistas garantizan recuperar si regresan a la Alcaldía en 2027.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha tildado de "nueva improvisación" el plan anunciado por el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel de llevar el tranvibús al Prado y al Duque, una vez que estén terminadas las obras de dicho medio de transporte.