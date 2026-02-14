Antonio Muñoz (PSOE) subraya "los dos mundos" en los ocho kilómetros que separan a Los Remedios y Torreblanca

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, con las dos vecinas de Los Remedios y Torreblanca, Inma y Rocío, que aparecen en su podcast 'Estas cosas llevan tiempo', dedicado en su número 36 a hablar de ambos barrios. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha dedicado la edición número 36 de su podcast 'Estas cosas llevan tiempo' a analizar las realidades sociales y económicas de dos barrios emblemáticos de la ciudad: Los Remedios y Torreblanca.

Bajo el título "Dos mundos en ocho kilómetros", el episodio reúne a Inma, vecina de Los Remedios, y Rocío, vecina de Torreblanca, en una conversación centrada en el origen histórico de ambos barrios, su evolución urbana y los retos actuales a los que se enfrentan, según una nota del Grupo Socialista.

Muñoz recuerda el dato de renta que separa a ambos barrios, que es de 20.000 euros en Torreblanca y de 55.000 euros en Los Remedios.

Durante el diálogo se abordan cuestiones como las diferencias en renta media, el acceso a servicios públicos, la percepción vecinal sobre la actuación de las administraciones y el impacto de los estereotipos asociados a cada zona.

Se pone de relieve la importancia de la cohesión social, la solidaridad vecinal y la necesidad de reforzar la igualdad de oportunidades entre los distintos barrios de Sevilla.

El episodio también incluye reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública de determinados entornos urbanos, así como sobre los desafíos vinculados al envejecimiento poblacional, la inversión pública y la integración social.

Antonio Muñoz defiende esta iniciativa para consolidar un espacio de diálogo y reflexión sobre la ciudad, dando voz a vecinos y vecinas y promoviendo un debate constructivo sobre el presente y el futuro de Sevilla. La nueva edición del podcast ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de audio. https://open.spotify.com/episode/00otZIbAxiorqNzSjhxBUK?si=P... DSeaEGHeqt2X_zA