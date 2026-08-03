Aprobada la redacción para la obra de la futura sede judicial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Imagen de la fachada de la sede judicial de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado el expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras de la futura sede judicial.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota de prensa, La contratación aprobada ha contemplado la redacción del proyecto de ejecución, con un presupuesto base de licitación de 696.496 euros y un plazo máximo de ocho meses, así como la dirección facultativa de las obras, enmarcadas en el convenio de colaboración que el pasado mes de febrero rubricó la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en el momento, José Antonio Nieto Ballesteros.

Asimismo, la actuación ha respondido a la necesidad de dotar a la ciudad de unas instalaciones "adecuadas" para la Administración de Justicia, ya que las sedes actuales "presentan importantes limitaciones de espacio, organización funcional y accesibilidad", circunstancias que "dificultan el normal desarrollo de la actividad judicial" y han repercutido en las condiciones de trabajo del personal y en la atención que recibe la ciudadanía.

De esta manera, la futura sede judicial permitirá reunir en un único edificio los cuatro juzgados con los que cuenta actualmente el municipio, hoy distribuidos entre las sedes de la Plaza del Duque y la calle Rafael Santos, además de incorporar la reserva de espacio necesaria para albergar un quinto juzgado en el futuro, y responder al "crecimiento de la ciudad y a una de las principales demandas del municipio".

La nueva sede estará ubicada en la antigua comisaría de la Plaza del Derribo, un edificio histórico diseñado por el arquitecto Juan Talavera que será rehabilitado próximamente. El proyecto contempla la conservación de su fachada, por su alto valor patrimonial, así como la ampliación del inmueble mediante la incorporación de dos solares contiguos, tras alcanzar una superficie construida de aproximadamente 3.480 metros cuadrados.

Por otro lado, el convenio ha establecido que el Consistorio asumirá una inversión cercana a los 8 millones de euros para la rehabilitación integral del edificio, adaptándolo a las necesidades técnicas y funcionales definidas por la Consejería, y con el objetivo de "garantizar la posibilidad de futuras ampliaciones".

En esa línea, la Junta se encargará de dotar del equipamiento tecnológico necesario y abonar al Ayuntamiento un canon anual de 295.236 euros durante 30 años, lo que permitirá al Consistorio "recuperar íntegramente" la inversión realizada.