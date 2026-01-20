Aprobados los anticipos ordinarios de recaudación para 2026, que transferirán casi 305 millones a municipios de Sevilla

Aprobada la nómina de los anticipos ordinarios de recaudación para 2026 de Opaef - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) ha aprobado este martes, en el seno de su Consejo Rector, la nómina de los anticipos ordinarios de recaudación para 2026, mediante la que transferirá a los municipios sevillanos una cantidad global cercana a los 305 millones de euros, lo que supone un desembolso mensual de 27,7 millones de euros a lo largo del año.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, el presidente del Consejo Rector del Opaef, Javier Fernández, ha explicado que estos anticipos constituyen "un mecanismo de apoyo financiero a los municipios, que les permite disponer de manera anticipada y sin coste alguno de los ingresos previstos de su recaudación voluntaria", al tiempo que ha señalado que se ha delegado en la vicepresidencia del organismo la competencia para modificar estos anticipos en los supuestos contemplados en la ordenanza reguladora.

Fernández ha subrayado que esta medida resulta "esencial para la planificación financiera de los ayuntamientos de la provincia" y ha destacado que los 305 millones aprobados suponen un incremento del 4,37 por ciento respecto al año anterior, lo que se traduce en 12,75 millones de euros más en términos absolutos, casi 1,2 millones mensuales adicionales.

Según ha indicado, este aumento refleja también el crecimiento de la recaudación voluntaria en los últimos ejercicios, que ha pasado de 280 millones de euros en 2023 a 281 millones en 2024, 292 millones en 2025 y los 305 millones previstos para 2026. De este modo, el importe total destinado a anticipos ordinarios durante el mandato en curso asciende a 1.158 millones de euros.

Para financiar estos anticipos, la normativa vigente permite al OPAEF suscribir operaciones financieras por un importe máximo de 192,6 millones de euros, si bien el organismo no recurre a esta vía desde 2020. "Tampoco este año será necesario acudir a operaciones financieras, ya que la Diputación ha habilitado entre 60 y 100 millones de euros para esta actuación", ha señalado Fernández.

Los anticipos ordinarios responden al derecho reconocido a las entidades delegantes de recibir, en once entregas mensuales iguales entre enero y noviembre, el 90 por ciento de la recaudación voluntaria líquida del ejercicio anterior correspondiente a los tributos gestionados mediante padrón.

Además, el Consejo Rector ha aprobado los tipos de interés aplicables a los anticipos extraordinarios, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, que se fijan en el 2,09 por ciento, conforme a la última actualización de la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de 13 de enero.

Por último, el Consejo Rector ha sido informado del cumplimiento por parte del Opaef de los plazos de pago establecidos en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad durante el cuarto trimestre de 2025.